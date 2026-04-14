Cận cảnh realme Narzo 100 Lite 5G: Pin 7.000 mAh và thiết kế ArmorShell siêu bền realme vừa ra mắt Narzo 100 Lite 5G tại Ấn Độ với điểm nhấn là viên pin dung lượng khủng 7.000 mAh hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt và màn hình 144Hz mượt mà.

Tiếp nối thành công của dòng sản phẩm giá rẻ, realme đã chính thức trình làng mẫu điện thoại Narzo 100 Lite 5G tại thị trường Ấn Độ. Đây là phiên bản kế nhiệm của Narzo 80 Lite 5G, mang đến những nâng cấp đáng giá về dung lượng pin, hệ thống tản nhiệt và khả năng chống va đập chuyên sâu.

Viên pin 7.000 mAh thách thức mọi điều kiện khắc nghiệt

Điểm ấn tượng nhất trên realme Narzo 100 Lite 5G chính là viên pin dung lượng 7.000 mAh. Theo công bố, thiết bị có khả năng duy trì hoạt động trong 2 ngày liên tục. Ngay cả khi dung lượng chỉ còn 50%, người dùng vẫn có thể xem video trong 10 giờ hoặc chơi game liên tục suốt 12 giờ.

Đáng chú ý, viên pin này được thiết kế với tuổi thọ lên đến 6 năm và có thể vận hành ổn định trong dải nhiệt độ từ -20°C đến 53°C. Máy hỗ trợ sạc 15W cùng các tính năng thông minh như sạc bỏ qua (bypass charging) và sạc ngược cho thiết bị khác.

Thiết kế ArmorShell và độ bền đạt chuẩn IP64

Để bảo vệ linh kiện bên trong, realme trang bị cho máy lớp bảo vệ ArmorShell với khả năng chống rơi 360°. Sản phẩm đã trải qua 14.000 lần thử nghiệm rơi siêu nhỏ và có khả năng chống uốn cong 300%. Ngoài ra, máy còn đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Màn hình 144Hz và hệ thống tản nhiệt buồng hơi cải tiến

Về khả năng hiển thị, Narzo 100 Lite 5G sử dụng màn hình LCD 6,8 inch, độ phân giải HD+ nhưng có tần số quét lên tới 144Hz. Màn hình này hỗ trợ độ sáng tối đa 900 nits và tích hợp các công nghệ bảo vệ mắt như làm mờ DC, chế độ đọc sách giống giấy và chống nhấp nháy.

Sức mạnh của máy đến từ con chip Dimensity 6300, kết hợp với RAM mở rộng lên đến 14GB. Để duy trì hiệu năng, realme tích hợp hệ thống tản nhiệt Airflow Vapor Chamber với diện tích 5300mm², giúp giảm nhiệt độ máy thêm 2°C và tăng độ ổn định khung hình khi chơi game lên 46%.

Tính năng AI và thông số kỹ thuật chi tiết

Máy chạy giao diện realme UI 7 dựa trên nền tảng Android 16. Camera chính 13MP và camera selfie 5MP được hỗ trợ bởi các công nghệ AI như AI Eraser 2.0 (xóa vật thể), AI Clear Face (giảm mờ chân dung) và AI Smart Image Matting (tách nền ảnh).

Thông số Chi tiết Màn hình 6.8 inch LCD, HD+, 144Hz, 900 nits Vi xử lý Dimensity 6300 (AnTuTu > 560,000) RAM Tối đa 14GB (bao gồm RAM ảo) Pin 7.000 mAh, sạc 15W, hỗ trợ sạc ngược Camera sau 13MP AI Camera trước 5MP Hệ điều hành realme UI 7 (Android 16) Độ bền IP64, ArmorShell chống rơi 360°

Giá bán và các phiên bản tùy chọn

Tại thị trường Ấn Độ, realme Narzo 100 Lite 5G được phân phối với ba tùy chọn cấu hình:

Phiên bản 4GB + 64GB: 13.499 INR (khoảng 3,82 triệu đồng).

Phiên bản 4GB + 128GB: 14.499 INR (khoảng 4,1 triệu đồng).

Phiên bản 6GB + 128GB: 16.499 INR (khoảng 4,66 triệu đồng).

Với viên pin khổng lồ và độ bền ấn tượng, đây được xem là lựa chọn tối ưu cho những người dùng cần một thiết bị liên lạc bền bỉ, thời gian sử dụng dài mà không quá chú trọng vào thông số camera.