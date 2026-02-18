Cận cảnh Redmi Buds 8 Active: Thiết kế bán nhét tai và thời lượng pin 37 giờ ấn tượng Xiaomi chuẩn bị trình làng mẫu tai nghe Redmi Buds 8 Active với màng loa 14.2mm và khả năng chống ồn AI. Đây là giải pháp âm thanh giá rẻ hướng đến người dùng ưu tiên sự thoải mái và thời lượng pin bền bỉ.

Redmi Buds 8 Active là mẫu tai nghe không dây thế hệ mới vừa được hé lộ thông tin, hứa hẹn sẽ làm khuấy đảo phân khúc phổ thông. So với các phiên bản tiền nhiệm, dòng Active này tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu suất âm thanh và sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Thiết kế bán nhét tai khác biệt hướng tới sự thoải mái

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Redmi Buds 8 Active chính là cấu trúc thiết kế. Thay vì sử dụng kiểu dáng in-ear với các nút đệm silicon như phiên bản Lite, mẫu Active mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế bán nhét tai (open-fit). Kiểu dáng này tương tự như các dòng tai nghe cao cấp, giúp giảm áp lực lên ống tai và tránh cảm giác bí bách khi đeo liên tục nhiều giờ.

Redmi Buds 8 Active sẽ sớm ra mắt

Mặc dù thay đổi về cấu trúc tai đeo, nhưng phần thân tai nghe và hộp sạc của thiết bị vẫn duy trì phong cách tối giản, gọn gàng đặc trưng của dòng Redmi. Theo các thông tin rò rỉ, sản phẩm sẽ có ba tùy chọn màu sắc gồm Xanh dương, Đen và Trắng, phù hợp với nhiều phong cách cá nhân khác nhau.

Phần cứng âm thanh mạnh mẽ với màng loa 14.2mm

Dù được định vị ở phân khúc giá rẻ, Redmi Buds 8 Active vẫn sở hữu cấu hình âm thanh đáng nể. Tai nghe được trang bị trình điều khiển động (driver) có kích thước lên tới 14.2mm. Việc sử dụng màng loa lớn phủ titan giúp cải thiện đáng kể độ chi tiết của âm thanh, đặc biệt là dải trầm (bass) sâu hơn và dải cao (treble) trong trẻo hơn.

Tai nghe mới của Xiaomi có giá bán khá rẻ

Để đảm bảo chất lượng truyền tải âm thanh không dây, Xiaomi tích hợp codec AAC, giúp tối ưu hóa dữ liệu âm thanh khi kết nối với cả thiết bị Android và iOS. Điều này đảm bảo người dùng có trải nghiệm nghe nhạc ổn định và ít trễ hơn.

Khả năng chống ồn AI và đàm thoại chất lượng cao

Một trong những điểm mạnh khác của Redmi Buds 8 Active là hệ thống giảm nhiễu thông minh. Thiết bị sử dụng hệ thống mic kép tích hợp thuật toán AI để lọc bỏ tiếng ồn môi trường. Đáng chú ý, công nghệ này có khả năng xử lý tiếng gió với tốc độ lên đến 6m/s, giúp các cuộc hội thoại trở nên rõ ràng ngay cả khi người dùng đang di chuyển ngoài trời.

Ba tùy chọn màu sắc của sản phẩm

Thời lượng pin vượt trội lên đến 37 giờ

Thời lượng pin là yếu tố then chốt giúp Redmi Buds 8 Active cạnh tranh với các đối thủ cùng tầm giá. Mỗi bên tai nghe sở hữu viên pin 37mAh, cho phép phát nhạc liên tục trong 7 giờ. Khi kết hợp với hộp sạc dung lượng 475mAh, tổng thời gian sử dụng có thể kéo dài lên tới 37 giờ.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kích thước màng loa 14.2mm (Phủ Titan) Kiểu thiết kế Bán nhét tai (Open-fit) Thời lượng pin tai nghe 7 giờ Tổng thời lượng pin 37 giờ (kèm hộp sạc) Công nghệ chống ồn AI Dual-mic (Khử nhiễu gió 6m/s) Thời gian sạc 1 giờ (tai nghe), 2.5 giờ (hộp sạc) Giá dự kiến Khoảng 614.000 VNĐ (19.99 Euro)

Bên cạnh đó, trong lúc chờ đợi phiên bản Active mới chính thức lên kệ, người dùng cũng có thể cân nhắc mẫu Redmi Buds 6 Active đang có mặt trên thị trường với các thông số tương đồng và mức giá rất cạnh tranh.

Nhìn chung, với mức giá chỉ hơn 600.000 đồng, Redmi Buds 8 Active được đánh giá là một lựa chọn "ngon, bổ, rẻ". Sản phẩm không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc giải trí mà còn là công cụ đàm thoại đắc lực cho người dùng phổ thông.