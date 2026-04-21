Cận cảnh Redmi Pad 2 SE vừa ra mắt: Màn hình 2K 120Hz, Snapdragon 6s Gen 2, giá từ 4.24 triệu Xiaomi vừa giới thiệu Redmi Pad 2 SE với màn hình 9.7 inch độ phân giải 2K và tần số quét 120Hz. Thiết bị sử dụng chip Snapdragon 6s Gen 2, pin 7.600 mAh và chạy HyperOS 3.

Xiaomi vừa chính thức trình làng mẫu máy tính bảng mới mang tên Redmi Pad 2 SE tại thị trường Trung Quốc. Đây là sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ nhưng gây chú ý mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa thiết kế kim loại nguyên khối, màn hình chất lượng cao và cấu hình phần cứng tối ưu cho nhu cầu giải trí cơ bản.

Redmi Pad SE 2 ra mắt

Màn hình 2K tần số quét 120Hz vượt trội phân khúc

Điểm nhấn đáng giá nhất trên Redmi Pad 2 SE là màn hình LCD kích thước 9.7 inch. Dù có kích thước nhỏ gọn hơn so với nhiều đối thủ, thiết bị lại sở hữu độ phân giải 2K (2.048 x 1.280 pixel) và tần số quét 120Hz mượt mà. Với độ sáng tối đa 600 nits, máy đảm bảo khả năng hiển thị tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Để bảo vệ thị lực người dùng, Xiaomi đã trang bị chứng nhận TÜV Rheinland giúp giảm ánh sáng xanh và hạn chế hiện tượng nhấp nháy. Màn hình này còn được tối ưu hóa để thân thiện với nhịp sinh học, phù hợp cho việc đọc sách hoặc xem phim trong thời gian dài.

Máy tính bảng mới của Xiaomi có màn hình khá lớn

Hiệu năng ổn định với Snapdragon 6s Gen 2 và HyperOS 3

Bên trong Redmi Pad 2 SE là bộ vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 được sản xuất trên tiến trình 6nm. Chipset này kết hợp cùng RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.2, mang lại tốc độ phản hồi ổn định cho các tác vụ hằng ngày. Người dùng cũng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Về phần mềm, đây là một trong những thiết bị đầu tiên của phân khúc giá rẻ chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện HyperOS 3 mới nhất của Xiaomi. Hệ thống loa stereo hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos và âm thanh Hi-Res Audio cũng là điểm cộng lớn cho trải nghiệm đa phương tiện.

Thông số kỹ thuật chi tiết Redmi Pad 2 SE

Đặc tính Chi tiết Màn hình 9.7 inch LCD, 2K, 120Hz, 600 nits Vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6nm) Bộ nhớ RAM LPDDR4X, ROM UFS 2.2, hỗ trợ microSD Pin và Sạc 7.600 mAh, hỗ trợ sạc 18W (bộ sạc 15W đi kèm) Camera Sau 8MP, Trước 5MP Kết nối Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G Dual SIM Kích thước Dày 7.4mm, nặng khoảng 400g

Redmi Pad SE 2 có giá phải chăng

Thiết kế nguyên khối và mức giá cạnh tranh

Redmi Pad 2 SE sở hữu thiết kế nguyên khối bằng kim loại chắc chắn với độ mỏng chỉ 7.4mm và trọng lượng nhẹ hơn 400 gram, giúp người dùng dễ dàng mang theo. Máy được trang bị viên pin dung lượng 7.600 mAh, đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày. Tuy nhiên, dù máy hỗ trợ sạc nhanh 18W, Xiaomi chỉ tặng kèm bộ sạc 15W trong hộp đóng gói.

Tại thị trường Trung Quốc, Redmi Pad 2 SE có mức giá khởi điểm như sau:

Phiên bản 6GB RAM + 128GB ROM: 1.099 nhân dân tệ (tương đương khoảng 4,24 triệu đồng).

Phiên bản hỗ trợ 4G: 1.399 nhân dân tệ (tương đương khoảng 5,4 triệu đồng).

Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc cơ bản là Xám đậm và Bạc, mang lại vẻ ngoài hiện đại và chuyên nghiệp cho người sử dụng.