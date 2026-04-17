Cận cảnh Samsung Galaxy A27: Thiết kế màn hình đục lỗ mới và diện mạo tiệm cận dòng Galaxy S Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về Galaxy A27 cho thấy Samsung đã loại bỏ màn hình giọt nước để chuyển sang dạng đục lỗ hiện đại, đi kèm màn hình 6.7 inch và chip xử lý Snapdragon.

Samsung đang chuẩn bị thực hiện một cuộc cải tổ lớn về ngôn ngữ thiết kế cho phân khúc điện thoại phổ thông. Theo những hình ảnh render mới nhất được tiết lộ bởi leaker OnLeaks, chiếc Samsung Galaxy A27 sắp tới sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi chính thức loại bỏ kiểu màn hình khuyết đỉnh hình giọt nước vốn đã duy trì qua nhiều thế hệ.

Sự biến mất của màn hình giọt nước và kỷ nguyên Infinity-O

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Galaxy A27 chính là sự xuất hiện của camera selfie dạng đục lỗ (Infinity-O) được đặt ngay chính giữa cạnh trên của màn hình. Đây là một bước tiến lớn về mặt thẩm mỹ cho dòng máy giá rẻ, giúp thiết bị thoát khỏi vẻ ngoài lỗi thời của thế hệ Galaxy A26 trước đó. Tinh chỉnh này không chỉ giúp tối ưu không gian hiển thị mà còn tạo ra một diện mạo hiện đại, tiệm cận với các dòng máy cận cao cấp như Galaxy A57 và thậm chí là dòng flagship Galaxy S26.

Galaxy A27 rò rỉ với thiết kế camera selfie góc rộng dạng đục lỗ đặt ở trung tâm

Việc đồng nhất ngôn ngữ thiết kế trên toàn bộ dải sản phẩm cho thấy chiến lược khôn ngoan của Samsung trong việc gia tăng giá trị cảm nhận cho người dùng ở phân khúc phổ thông. Người mua Galaxy A27 giờ đây sẽ sở hữu một thiết bị có ngoại hình không quá khác biệt so với các model đắt tiền hơn.

Thông số kích thước và không gian hiển thị

Về mặt vật lý, Galaxy A27 dự kiến sở hữu một tấm nền phẳng hoàn toàn với kích thước màn hình đạt khoảng 6.7 inch. Kích thước này hứa hẹn mang lại không gian giải trí rộng rãi, phù hợp với xu hướng tiêu dùng nội dung đa phương tiện hiện nay. Tuy nhiên, các báo cáo cũng chỉ ra sự thay đổi nhẹ về tỷ lệ khung máy.

Theo dữ liệu rò rỉ, kích thước tổng thể của máy vào khoảng 162.3 x 78.6 x 7.9 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, Galaxy A27 có xu hướng ngắn hơn về chiều dọc nhưng lại rộng hơn và tăng nhẹ về độ dày. Sự thay đổi này có thể nhằm tối ưu cho việc cầm nắm hoặc để trang bị viên pin có dung lượng lớn hơn.

Bảng so sánh thông số kích thước dự kiến

Thông số Galaxy A27 (Dự kiến) Galaxy A26 (Tiền nhiệm) Chiều dài 162.3 mm Dài hơn Chiều rộng 78.6 mm Hẹp hơn Độ dày 7.9 mm Mỏng hơn Màn hình 6.7 inch (Phẳng) 6.6 - 6.7 inch

Ngôn ngữ thiết kế mặt sau và cụm camera tái thiết kế

Mặt lưng của Galaxy A27 cũng nhận được những nâng cấp đáng giá về mặt thị giác. Cụm ba camera sau được sắp xếp lại theo chiều dọc, loại bỏ các chi tiết rườm rà để tạo cảm giác liền mạch và sang trọng. Phong cách thiết kế này mang đậm dấu ấn của dòng Galaxy S cao cấp, giúp thiết bị trông thanh thoát và chuyên nghiệp hơn.

Cụm ba camera được thiết kế lại, mang nhiều nét tương đồng với ngôn ngữ của các dòng máy cận cao cấp

Dù thông số chi tiết về cảm biến camera vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhưng sự thay đổi về ngoại hình đã phần nào khẳng định nỗ lực của Samsung trong việc làm mới dòng sản phẩm dễ tiếp cận nhất của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các đối thủ từ Trung Quốc liên tục ra mắt các mẫu máy giá rẻ có thiết kế bắt mắt.

Hiệu năng và kỳ vọng về giá bán

Bên cạnh những thay đổi về diện mạo, các rò rỉ từ Geekbench cho thấy Galaxy A27 5G có thể được trang bị vi xử lý Snapdragon của Qualcomm thay vì chip Exynos cây nhà lá vườn. Thiết bị được kỳ vọng sẽ chạy trên hệ điều hành Android 16 mới nhất ngay khi ra mắt, mang lại trải nghiệm phần mềm mượt mà và lâu dài.

Về vấn đề tài chính, mặc dù chi phí linh kiện ngành bán dẫn đang có xu hướng tăng, giới phân tích vẫn kỳ vọng Samsung sẽ giữ mức giá khởi điểm của Galaxy A27 tương đương với Galaxy A26. Nếu duy trì được mức giá cạnh tranh kết hợp với thiết kế màn hình đục lỗ hiện đại, Galaxy A27 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu smartphone quốc dân mới, tạo ra sức hút lớn đối với người tiêu dùng phổ thông trong thời gian tới.