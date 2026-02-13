Cận cảnh Samsung Galaxy S26 Ultra: Nâng cấp thiết kế bo tròn và sạc nhanh 60W Ảnh báo chí rò rỉ của Galaxy S26 Ultra tiết lộ 4 phiên bản màu sắc mới, đi kèm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và cải tiến đáng kể về tốc độ sạc so với thế hệ trước.

Càng gần thời điểm ra mắt, các thông tin về dòng flagship thế hệ mới của Samsung lại xuất hiện với tần suất dày đặc. Mới đây, chuyên gia tin đồn Evan Blass đã công bố loạt ảnh báo chí chính thức của Galaxy S26 Ultra, cung cấp cái nhìn chi tiết nhất về ngoại hình và các biến thể màu sắc của mẫu điện thoại này.

Ảnh báo chí Galaxy S26 Ultra

Thiết kế tinh chỉnh và 4 lựa chọn màu sắc

Dựa trên hình ảnh rò rỉ, Galaxy S26 Ultra sẽ có 4 tùy chọn màu sắc chính bao gồm: Đen, Tím Cobalt, Xanh da trời và Trắng. Mặc dù tổng thể ngôn ngữ thiết kế vẫn duy trì nét đặc trưng của dòng Ultra, Samsung đã thực hiện một số tinh chỉnh quan trọng nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng.

Galaxy S26 Ultra có thiết kế bắt mắt

Đáng chú ý, các góc máy được làm bo tròn hơn một chút so với Galaxy S25 Ultra, giúp việc cầm nắm thực tế trở nên thoải mái hơn. Cụm camera sau cũng được tái thiết kế gọn gàng, trong khi bút S Pen đi kèm dự kiến sẽ có những nâng cấp nhẹ về tính năng.

Biến thể màu Tím trông khá ấn tượng

Màu xanh của Galaxy S26 Ultra trông khá nổi bật

Galaxy S26 Ultra màu trắng trông sang trọng và cao cấp

Cấu hình phần cứng và công nghệ sạc nhanh 60W

Về hiệu năng, Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên tất cả các thị trường toàn cầu. Đây là bước tiến quan trọng hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội so với thế hệ Snapdragon 8 Elite hiện tại. Đặc biệt, công suất sạc nhanh có dây dự kiến sẽ được nâng cấp lên 60W, thay vì mức 45W đã tồn tại nhiều năm trên các dòng Ultra trước đó.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Màn hình Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM / ROM 12GB / 256GB, 512GB, 1TB 12GB / 256GB, 512GB, 1TB Hệ điều hành Android 16, One UI 8.5 Android 15, One UI 7 Camera chính 200MP + 50MP (Siêu rộng) + 12MP (Tele) + 50MP (Tiềm vọng) 200MP + 50MP (Siêu rộng) + 10MP (Tele) + 50MP (Tiềm vọng) Pin và Sạc 5,000 mAh, Sạc nhanh 60W 5,000 mAh, Sạc nhanh 45W

Ảnh render Galaxy S26 Ultra trong các rò rỉ trước đó

Thời điểm ra mắt và mở bán

Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung dự kiến tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked để ra mắt dòng Galaxy S26 vào ngày 25 tháng 2 tại San Francisco, Mỹ. Sau giai đoạn đặt hàng, đợt mở bán chính thức đầu tiên có thể bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2026. Việc tinh chỉnh thiết kế và nâng cấp tốc độ sạc được xem là phản hồi tích cực của hãng đối với người dùng về những hạn chế trên các thế hệ tiền nhiệm.