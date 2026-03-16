Cận cảnh Samsung Galaxy Wide Fold: Màn hình 7.6 inch tỷ lệ 4:3 và pin 4.800 mAh Mẫu điện thoại gập mới của Samsung sở hữu thiết kế rộng hơn dòng Z Fold truyền thống, trang bị cấu hình mạnh mẽ hứa hẹn mang lại trải nghiệm như một chiếc máy tính bảng mini.

Samsung đang tiến hành phát triển một dòng điện thoại gập ngang hoàn toàn mới với tên gọi Galaxy Wide Fold. Khác với dòng Z Fold truyền thống, thiết bị này tập trung vào việc thay đổi tỷ lệ khung hình để tối ưu hóa trải nghiệm hiển thị và thao tác của người dùng.

Hiệu năng mạnh mẽ với hệ thống pin kép tối ưu

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, Galaxy Wide Fold dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Với cấu hình này, thiết bị sẽ sở hữu hiệu năng tương đương với các mẫu flagship gập cao cấp nhất sắp ra mắt của hãng.

Rò rỉ thông tin Galaxy Wide Fold

Đáng chú ý, smartphone này được cho là sở hữu viên pin kép với tổng dung lượng tiêu chuẩn khoảng 4.800 mAh. Hệ thống này bao gồm hai cell pin riêng biệt với dung lượng lần lượt là 2.267 mAh và 2.393 mAh. Việc sử dụng thiết kế pin kép giúp Samsung phân bổ trọng lượng đều ở cả hai nửa thân máy, đồng thời tối ưu hóa không gian linh kiện bên trong thiết bị gập.

Màn hình 7.6 inch với tỷ lệ hiển thị như tablet mini

Điểm khác biệt lớn nhất của Galaxy Wide Fold nằm ở kích thước và tỷ lệ màn hình. Dù vẫn giữ kích thước màn hình chính 7.6 inch tương đương các dòng gập hiện nay, nhưng thiết bị sẽ có thân máy thấp và rộng hơn.

Điện thoại gập ngang mới của Samsung sẽ có màn hình rộng

Tỷ lệ hiển thị mới được dự đoán sẽ gần mức 4:3 khi mở ra, tạo cảm giác sử dụng như một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ. Thiết kế này mang lại hai lợi ích thực tế: màn hình phụ phía ngoài rộng rãi hơn giúp việc nhắn tin và gõ phím dễ dàng, trong khi màn hình bên trong tối ưu hơn cho việc đọc nội dung, lướt web và xem video.

Thông số Thông tin rò rỉ Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình chính 7.6 inch (Tỷ lệ gần 4:3) Dung lượng pin 4.800 mAh (Pin kép) Thị trường dự kiến Hàn Quốc và quốc tế

Chiến lược mới trong phân khúc điện thoại gập

Nguồn tin cho thấy Samsung có thể đang thử nghiệm nhiều hướng thiết kế khác nhau để đa dạng hóa dòng sản phẩm màn hình gập của mình. Galaxy Wide Fold sẽ là lựa chọn song song với thiết kế gập cao truyền thống, giúp hãng duy trì vị thế dẫn đầu trước sự cạnh tranh từ Apple và các thương hiệu nội địa Trung Quốc như Huawei.

Galaxy Wide Fold có thể ra mắt vào cuối năm nay

Sản phẩm dự kiến sẽ sớm được ra mắt tại thị trường nội địa Hàn Quốc trước khi có kế hoạch phân phối rộng rãi hơn. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mang lại trải nghiệm thực tế và tiện lợi hơn cho người dùng yêu thích các thiết bị màn hình lớn nhưng vẫn đảm bảo tính di động.

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Galaxy Wide Fold, người dùng hiện vẫn có thể lựa chọn các dòng cao cấp hiện nay như Galaxy Z Fold7 với các tính năng AI tích hợp và camera 200 MP sắc nét.