Cận cảnh sức mạnh RedMagic Gaming Tablet 5 Pro: Snapdragon 8 Elite Gen 5 và tản nhiệt nước RedMagic Gaming Tablet 5 Pro gây ấn tượng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình OLED 1.600 nits và hệ thống tản nhiệt nước tích hợp quạt cho hiệu năng chơi game vượt trội.

Thương hiệu chuyên thiết bị chơi game RedMagic vừa công bố những thông số hiệu năng ấn tượng cho mẫu máy tính bảng mới nhất của mình - Gaming Tablet 5 Pro. Dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 30/06/2026, thiết bị này được kỳ vọng sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc tablet gaming nhờ sự kết hợp giữa vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và giải pháp tản nhiệt chưa từng có trên các thiết bị cầm tay phổ thông.

Hiệu năng thực tế: Duy trì khung hình ở mức cực cao

Trong các bài thử nghiệm nội bộ vừa được công bố, RedMagic Gaming Tablet 5 Pro cho thấy khả năng xử lý mượt mà các tựa game bắn súng đòi hỏi tốc độ phản hồi nhanh. Cụ thể, với tựa game CrossFire, máy đạt tốc độ khung hình trung bình lên tới 184 FPS. Đáng chú ý hơn, chỉ số 1% low (mức khung hình thấp nhất trong 1% thời gian thử nghiệm) đạt 168 FPS, cho thấy độ ổn định cực cao, gần như không có hiện tượng giật lag (stuttering).

Các thông số hiệu năng chơi game ấn tượng được RedMagic công bố trước ngày ra mắt.

Với tựa game Delta Force, thiết bị duy trì mức trung bình 165 FPS và 1% low ở mức 157 FPS. Các bài kiểm tra này đều được thực hiện ở thiết lập đồ họa HD và kích hoạt chế độ làm tươi cao trong suốt 60 phút liên tục. Đối với các tựa game thế giới mở quy mô lớn (thường yêu cầu tài nguyên phần cứng khắt khe hơn), RedMagic Tablet 5 Pro vẫn giữ vững mức khung hình ổn định 60 FPS với sai số cực thấp (1% low đạt 59 FPS).

Sự kết hợp giữa Snapdragon 8 Elite Gen 5 và chip hỗ trợ Core R4

Trái tim của RedMagic Gaming Tablet 5 Pro là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm tại thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ RedMagic đã trang bị thêm một con chip bổ trợ mang tên Core R4. Sự kết hợp này không chỉ giúp tối ưu hóa luồng xử lý dữ liệu mà còn cung cấp các tính năng tinh chỉnh riêng biệt cho từng loại trò chơi, giúp giảm độ trễ đầu vào và tăng cường độ sắc nét cho hình ảnh.

Bên cạnh đó, cấu hình phần cứng của máy còn bao gồm các thông số kỹ thuật hàng đầu hiện nay:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý chính Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chip hỗ trợ Core R4 Màn hình 9,06 inch OLED Độ sáng tối đa 1.600 nits Hệ thống tản nhiệt Tản nhiệt nước + Quạt chủ động

Giải pháp tản nhiệt nước đột phá trên máy tính bảng

Để duy trì hiệu năng đỉnh cao trong thời gian dài mà không bị hạ xung do quá nhiệt (thermal throttling), RedMagic đã tích hợp hệ thống tản nhiệt nước (water cooling) bên trong thân máy mỏng nhẹ. Đây là một bước đi táo bạo, thường chỉ thấy trên các dàn PC gaming cao cấp hoặc một vài mẫu smartphone chuyên dụng.

Thiết kế mặt sau của máy cho thấy sự hầm hố và hệ thống tản nhiệt được tối ưu cho game thủ chuyên nghiệp.

Hệ thống này được hỗ trợ bởi một quạt tản nhiệt chủ động (active cooling fan), giúp luân chuyển luồng khí nóng ra ngoài nhanh chóng. Sự kết hợp giữa tản nhiệt chất lỏng và tản nhiệt khí đảm bảo rằng ngay cả khi hoạt động ở cường độ cao nhất, nhiệt độ của máy vẫn luôn ở mức an toàn, bảo vệ tuổi thọ linh kiện và mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng khi cầm nắm.

Hệ sinh thái phần mềm và khả năng chơi game PC

Một trong những tính năng đáng chú ý nhất của Gaming Tablet 5 Pro là việc cài đặt sẵn trình giả lập game PC. Tương tự như dòng RedMagic Astra trước đây, thiết bị mới hỗ trợ chơi các tựa game từ nền tảng Steam, biến chiếc máy tính bảng thành một cỗ máy chơi game di động thực thụ. Máy cũng tích hợp chế độ Desktop mode, cho phép người dùng kết nối với bàn phím và chuột để làm việc hoặc chơi các tựa game chiến thuật một cách dễ dàng.

Màn hình OLED 9,06 inch với độ sáng lên đến 1.600 nits không chỉ mang lại màu sắc rực rỡ, độ tương phản sâu mà còn đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới nguồn sáng mạnh. Với thiết kế hiện đại, mỏng nhẹ nhưng chứa đựng sức mạnh phần cứng khổng lồ, RedMagic Gaming Tablet 5 Pro hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong thị trường máy tính bảng cao cấp thời gian tới.

Mặc dù các con số benchmark do hãng cung cấp rất ấn tượng, người dùng vẫn cần chờ đợi các bài đánh giá độc lập sau khi máy chính thức ra mắt để có cái nhìn khách quan nhất về khả năng thực tế của thiết bị trong môi trường sử dụng hàng ngày.