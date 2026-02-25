Cận cảnh thiết kế OPPO Find N6: Nâng cấp Snapdragon 8 Elite và camera Hasselblad 200MP Những hình ảnh render mới nhất của OPPO Find N6 vừa lộ diện, cho thấy sự thay đổi tinh tế trong thiết kế cùng cấu hình phần cứng vượt trội với chip Snapdragon 8 Elite và pin 6,000mAh.

OPPO đang chuẩn bị tiến vào thị trường smartphone màn hình gập năm 2026 với mẫu Find N6. Sau những hé lộ về công nghệ màn hình không nếp gấp, những hình ảnh render sắc nét từ leaker Fixed Focused Digital trên Weibo đã cung cấp cái nhìn chi tiết về ngoại hình của thiết bị này với hai tùy chọn màu sắc chủ đạo là trắng và tím.

Thiết kế tinh chỉnh với cụm camera Hasselblad đặc trưng

Về tổng thể, OPPO Find N6 vẫn giữ vững ngôn ngữ thiết kế đã làm nên thương hiệu của dòng Find N với cụm camera hình tròn lớn ở mặt lưng, đi kèm logo Hasselblad khẳng định chất lượng nhiếp ảnh. Tuy nhiên, một thay đổi đáng chú ý nằm ở vị trí đèn flash LED. Thay vì đặt bên trong cụm module như trên thế hệ Find N5, đèn flash của Find N6 hiện đã được di dời ra bên ngoài, nằm tại góc trên bên trái của mặt lưng.

Hiệu năng đột phá với Snapdragon 8 Elite

Mặc dù OPPO chưa chính thức công bố thông số kỹ thuật, các báo cáo rò rỉ cho biết Find N6 sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kết quả đo kiểm từ Geekbench cho thấy hiệu năng CPU đơn nhân của máy cao hơn khoảng 30% so với đối thủ Galaxy Z Fold 7, hứa hẹn khả năng xử lý mượt mà cho cả các tác vụ nặng và đa nhiệm phức tạp trên màn hình gập.

Màn hình mở rộng và dung lượng pin ấn tượng

OPPO Find N6 dự kiến sở hữu màn hình chính có kích thước lên tới 8.12 inch và màn hình phụ bên ngoài 6.62 inch. Bên cạnh đó, hệ thống camera có thể nhận được bản nâng cấp lớn với cảm biến chính độ phân giải 200MP. Để duy trì thời lượng sử dụng cho hệ thống phần cứng mạnh mẽ này, OPPO được cho là sẽ trang bị viên pin 6,000mAh, tăng đáng kể so với mức 5,600mAh của phiên bản tiền nhiệm.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số OPPO Find N5 (Tiền nhiệm) OPPO Find N6 (Tin đồn) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình chính 8.12 inch AMOLED 120Hz 8.12 inch (Cải tiến nếp gấp) Màn hình phụ 6.62 inch AMOLED 120Hz 6.62 inch Camera chính 50MP 200MP Dung lượng pin 5,600mAh 6,000mAh Sạc nhanh 80W Chưa xác định

Với những nâng cấp toàn diện từ hiệu năng chip Snapdragon thế hệ mới đến dung lượng pin và hệ thống camera, OPPO Find N6 hứa hẹn sẽ là một trong những đối thủ nặng ký nhất trong phân khúc smartphone màn hình gập khi ra mắt chính thức vào năm 2026.