Cận cảnh vivo Pad6 Pro: Màn hình 13.3 inch, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 13.000 mAh vivo Pad6 Pro vừa chính thức ra mắt với cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất phân khúc tablet Android, nổi bật với màn hình 144Hz và viên pin dung lượng lớn dành cho đồ họa.

Cùng với sự kiện ra mắt bộ đôi smartphone cao cấp vivo X300s và X300 Ultra, vivo đã chính thức đánh dấu sự trở lại thị trường máy tính bảng Android phân khúc cao cấp với mẫu vivo Pad6 Pro. Thiết bị này sở hữu các thông số kỹ thuật hàng đầu, tập trung vào khả năng xử lý các tác vụ làm việc nặng và nhu cầu giải trí cường độ cao của người dùng.

vivo Pad6 Pro ra mắt với cấu hình mạnh mẽ

Màn hình 13.3 inch tối ưu hiển thị và tần số quét 144Hz

Về khả năng hiển thị, vivo Pad6 Pro được trang bị màn hình IPS LCD kích thước lớn lên tới 13.3 inch. Tấm nền này hỗ trợ độ phân giải 3,840 x 2,512 pixel, đi kèm tần số quét 144Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Đặc biệt, độ sáng tối đa đạt mức 1,200 nits, giúp máy hiển thị rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Hãng sản xuất cho biết màn hình của máy có khả năng bao phủ hoàn toàn không gian màu DCI-P3 chuyên nghiệp. Nhờ vào việc ứng dụng công nghệ đèn nền LED mới, thiết bị có khả năng phân bổ độ sáng đồng đều trên toàn bộ bề mặt hiển thị, đảm bảo chất lượng hình ảnh trung thực cho người làm nội dung sáng tạo.

Sức mạnh phần cứng từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bên trong vivo Pad6 Pro là sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đây là con chip mới nhất và mạnh mẽ nhất từ Qualcomm hiện nay, được tối ưu hóa để xử lý đa nhiệm và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa phức tạp. Đi kèm với đó là các tùy chọn bộ nhớ RAM từ 8GB, 12GB đến 16GB, cùng bộ nhớ trong dung lượng 256GB hoặc 512GB.

Hệ thống phần cứng này cho phép thiết bị vận hành ổn định các tựa game đồ họa nặng nhất hiện nay mà không gặp hiện tượng giật lag. Đồng thời, máy cũng đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc như dựng video, chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên nền tảng máy tính bảng.

Thời lượng pin vượt trội và khả năng kết nối hiện đại

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của vivo Pad6 Pro là viên pin có dung lượng khổng lồ 13,000 mAh. Mặc dù dung lượng pin lớn khiến trọng lượng máy tăng lên mức 663gram, nhưng đây là sự đánh đổi cần thiết để đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài cho một màn hình 13.3 inch. Thiết bị hỗ trợ các chuẩn kết nối tiên tiến nhất bao gồm Bluetooth 5.4 và Wi-Fi 7.

Ngoài ra, máy còn trang bị cổng USB 3.2 Gen 1 Type-C, cho phép người dùng dễ dàng xuất hình ảnh và dữ liệu ra màn hình ngoài. Điều này biến chiếc tablet trở thành một công cụ hỗ trợ công việc linh hoạt, có khả năng thay thế laptop trong một số tình huống cụ thể.

Thông số chi tiết và giá bán các phiên bản

Tại thị trường Trung Quốc, vivo Pad6 Pro được bán ra với 4 phiên bản cấu hình khác nhau, phù hợp với ngân sách của nhiều đối tượng khách hàng. Dưới đây là chi tiết mức giá của từng phiên bản:

Phiên bản RAM + ROM Giá (Nhân dân tệ) Giá quy đổi (Khoảng triệu đồng) 8GB + 256GB 4,499 17.14 12GB + 256GB 4,999 19.05 12GB + 512GB 5,799 22.10 16GB + 512GB 6,699 22.53

Với sự kết hợp giữa màn hình chất lượng, hiệu năng từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin dung lượng lớn, vivo Pad6 Pro được định vị là đối thủ đáng gờm trong phân khúc máy tính bảng Android cao cấp. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý về trọng lượng 663gram của thiết bị nếu yếu tố di động là ưu tiên hàng đầu trong quá trình sử dụng hàng ngày.