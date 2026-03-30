Cận cảnh vivo X300 Ultra: Cụm camera Zeiss khổng lồ dày gấp đôi thân máy Hình ảnh thực tế vivo X300 Ultra cho thấy thiết kế màn hình phẳng và module camera Zeiss dày đến 17mm, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt mới về nhiếp ảnh di động.

Siêu phẩm flagship vivo X300 Ultra vừa lộ diện qua loạt ảnh thực tế tại Trung Quốc ngay trước thềm ra mắt chính thức. Điểm nhấn gây kinh ngạc nhất trên thiết bị này chính là hệ thống camera Zeiss với kích thước khổng lồ, tạo nên một ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Thay đổi từ màn hình cong sang màn hình phẳng

Dựa trên những hình ảnh rò rỉ từ các cửa hàng trải nghiệm, vivo đã thực hiện một bước ngoặt lớn về ngôn ngữ thiết kế trên dòng X300 Ultra. Thay vì duy trì màn hình cong tràn bốn cạnh như thế hệ tiền nhiệm, hãng đã chuyển sang sử dụng thiết kế màn hình phẳng hoàn toàn, mang lại vẻ ngoài cứng cáp và hiện đại hơn.

Mạng xã hội đang tràn ngập những hình ảnh trên tay thực tế vivo X300 Ultra

Module camera Zeiss dày 17mm vượt mức thân máy

Mặc dù vẫn giữ nguyên thiết kế module hình tròn quen thuộc, độ lồi của cụm camera trên vivo X300 Ultra đã được gia tăng một cách đáng kể. Khi đặt cạnh chiếc X200 Ultra, sự khác biệt về độ dày của phần cứng camera trở nên cực kỳ rõ nét, minh chứng cho việc nâng cấp mạnh mẽ về hệ thống thấu kính bên trong.

So sánh vivo X300 Ultra (bên trái) với vivo X200 Ultra (bên phải)

Thông số từ các đoạn video quảng cáo chính thức xác nhận thân máy của X300 Ultra chỉ mỏng khoảng 8,19 mm. Tuy nhiên, tổng độ dày tại vị trí chứa cụm camera lại vọt lên con số ước tính 17 mm. Đây là lần đầu tiên một chiếc điện thoại thông minh có phần module camera dày hơn cả phần thân chính của thiết bị.

Sự gia tăng về độ dày cụm camera này thể hiện cực kỳ rõ ràng qua các bức hình chụp góc nghiêng

Mức độ lồi lên tới 17 mm chắc chắn sễ gây ra không ít sự vướng víu cho người dùng trong việc cầm nắm

Sự đánh đổi vì mục tiêu nhiếp ảnh chuyên nghiệp

Việc chấp nhận một thiết kế module camera siêu dày cho thấy tham vọng của vivo trong việc biến X300 Ultra thành một cỗ máy nhiếp ảnh di động hàng đầu. Với sự hợp tác cùng Zeiss, hãng dường như đã ưu tiên tối đa không gian cho các cảm biến và thấu kính lớn để đạt được chất lượng quang học tối ưu.

Thông số thiết kế Giá trị Độ dày thân máy 8,19 mm Tổng độ dày (bao gồm camera) ~17 mm Kiểu dáng màn hình Phẳng hoàn toàn Đối tác hình ảnh Zeiss

Mặc dù độ dày 17 mm có thể gây ra một số bất tiện khi cầm nắm hoặc để trong túi quần, nhưng đây là sự đánh đổi cần thiết cho những người đam mê nhiếp ảnh thực thụ. Chất lượng hình ảnh từ hệ thống ống kính Zeiss thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trên thị trường smartphone cao cấp trong thời gian tới.