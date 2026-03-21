Cận cảnh vivo X300 Ultra: Pin 6,600mAh và hệ thống camera 200MP chuyên nghiệp vivo X300 Ultra lộ diện với nâng cấp pin đáng kể lên 6,600mAh, đi kèm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và bộ đôi camera 200MP, định vị là thiết bị chuyên dụng cho quay phim.

Những thông tin rò rỉ mới nhất về flagship vivo X300 Ultra cho thấy thiết bị này sẽ sở hữu viên pin dung lượng lớn chưa từng có trong dòng sản phẩm tiền nhiệm, kết hợp cùng hệ thống camera tròn kích thước lớn. Theo nguồn tin từ Weibo, thiết bị được tối ưu hóa mạnh mẽ cho phân khúc người sáng tạo nội dung với cấu hình phần cứng hàng đầu.

Ảnh thực tế vivo X300 Ultra

Nâng cấp dung lượng pin và hiệu năng xử lý

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên vivo X300 Ultra là viên pin dung lượng 6,600mAh. So với phiên bản X200 Ultra, dung lượng này đã tăng thêm 600mAh, đưa máy trở thành một trong những mẫu smartphone cao cấp có thời lượng pin tốt nhất thị trường hiện nay. Điều này đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao mà không cần sạc thường xuyên.

Về sức mạnh bên trong, máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Để tối ưu hóa khả năng xử lý hình ảnh, vivo tích hợp thêm hai chip chuyên dụng là VS1 và V3+ do chính hãng tự phát triển. Sự kết hợp này hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý mượt mà và khả năng nhiếp ảnh vượt trội.

Điện thoại có cụm camera hình tròn khá lớn ở mặt lưng

Hệ thống camera 200MP bứt phá giới hạn

Camera tiếp tục là thế mạnh cốt lõi của dòng Ultra. Hệ thống quang học trên vivo X300 Ultra bao gồm cụm camera tròn lớn chứa các cảm biến độ phân giải cao:

Camera chính: Sony LYT-901 200MP (kích thước 1/1.12 inch, tiêu cự 35mm).

Camera tele periscope: Samsung HPB 200MP (tiêu cự 85mm, đạt chứng nhận Zeiss APO).

Camera góc siêu rộng: Sony LYT-828 50MP kết hợp cùng cảm biến đa phổ (multispectral).

Camera selfie: 50MP có khả năng lấy nét tự động.

Đặc biệt, vivo định hướng X300 Ultra như một công cụ chuyên nghiệp cho người sáng tạo. Máy đi kèm bộ phụ kiện hỗ trợ quay video đầy đủ bao gồm tay cầm chuyên dụng, quạt tản nhiệt và đèn chiếu sáng ngoài.

Thiết kế và khả năng hiển thị

Về ngoại hình, vivo X300 Ultra sử dụng khung viền phẳng với các cạnh bo cong nhẹ để tăng cảm giác cầm nắm. Màn hình của máy là loại phẳng do BOE sản xuất, kích thước 6.82 inch với độ phân giải 2K. Thiết kế hai tông màu, nổi bật là phiên bản màu xanh lá, tạo nên diện mạo sang trọng và khác biệt.

Thông số kỹ thuật rò rỉ của vivo X300 Ultra

Thông số Chi tiết Màn hình BOE 2K, 6.82 inch, phẳng Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pin 6,600mAh Sạc nhanh 100W (có dây), 40W (không dây) Camera sau 200MP (Chính) + 200MP (Tele) + 50MP (Siêu rộng)

Thiết bị cũng loại bỏ nút Action vật lý truyền thống, đồng thời hỗ trợ các công nghệ sạc nhanh tiên tiến gồm sạc có dây 100W và sạc không dây 40W. Theo dự kiến, vivo X300 Ultra và X300s sẽ chính thức ra mắt vào ngày 30/3 tới đây.