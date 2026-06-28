Cận cảnh Xiaomi Smart Storage: Mẫu NAS đầu tiên của Xiaomi lộ cấu hình chi tiết Xiaomi Smart Storage dự kiến ra mắt vào tháng 7/2026 với chip Realtek RTD1619B, hỗ trợ tối đa 40TB lưu trữ và có mức giá khởi điểm từ 2.299 Nhân dân tệ.

Xiaomi vừa chính thức xác nhận việc gia nhập thị trường thiết bị lưu trữ mạng (NAS) với sản phẩm đầu tay mang tên Xiaomi Smart Storage. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất từ mẫu thử nghiệm (engineering sample), thiết bị này được thiết kế để mang lại giải pháp lưu trữ dữ liệu cá nhân ổn định với mức chi phí hợp lý.

Cấu hình phần cứng: Sử dụng chip Realtek tương đương đối thủ Synology

Dựa trên thông tin rò rỉ, Xiaomi Smart Storage sẽ được trang bị bộ vi xử lý Realtek RTD1619B. Đây là con chip 4 nhân từng được sử dụng trên mẫu NAS DiskStation DS223j nổi tiếng của Synology. Việc lựa chọn dòng chip này cho thấy Xiaomi tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu năng xử lý các tác vụ lưu trữ cơ bản và khả năng tối ưu hóa điện năng tiêu thụ.

Xiaomi Smart Storage được cho là sẽ trang bị CPU Realtek RTD1619B. Trong ảnh là hình ảnh quảng bá của sản phẩm NAS này.

Mẫu thử nghiệm hiện sở hữu dung lượng RAM 2GB chuẩn DDR3L đi kèm với 8GB bộ nhớ trong. Mặc dù đây là thông số của phiên bản thử nghiệm, nhưng nó cung cấp cái nhìn rõ ràng về phân khúc khách hàng mà Xiaomi đang nhắm tới: những người dùng gia đình cần một thiết bị lưu trữ ảnh, phim và tài liệu cá nhân đơn giản, hiệu quả.

Thiết kế tối giản và khả năng mở rộng lưu trữ

Xiaomi Smart Storage mang phong cách thiết kế tối giản đặc trưng của thương hiệu với khung máy gọn gàng, hiện đại. Thiết bị được trang bị 2 khay ổ cứng (2-bay), hỗ trợ linh hoạt cả ổ cứng SATA chuẩn 2.5 inch và 3.5 inch. Tổng dung lượng lưu trữ mà hệ thống có thể hỗ trợ lên đến 40TB, một con số ấn tượng cho nhu cầu lưu trữ dài hạn.

Thông số kỹ thuật được cho là của mẫu thử nghiệm Xiaomi NAS.

Về kết nối mạng, mẫu thử nghiệm hiện chỉ trang bị cổng Gigabit Ethernet. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia công nghệ kỳ vọng phiên bản thương mại chính thức sẽ được nâng cấp lên ít nhất một cổng 2.5GbE để tận dụng tối đa tốc độ truyền tải dữ liệu trong các hệ thống mạng gia đình hiện đại.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Xiaomi Smart Storage

Thành phần Chi tiết kỹ thuật (Dự kiến) Bộ vi xử lý (CPU) Realtek RTD1619B (4 nhân) Bộ nhớ RAM 2GB DDR3L Bộ nhớ trong 8GB Số lượng khay ổ cứng 2 khay (SATA 2.5/3.5 inch) Dung lượng tối đa 40TB Kết nối mạng Gigabit Ethernet (Kỳ vọng 2.5GbE trên bản chính thức)

Giá bán và lộ trình ra mắt

Xiaomi xác nhận sản phẩm sẽ bắt đầu chương trình gây quỹ cộng đồng (crowdfunding) từ ngày 01/07/2026 tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị sẽ được bán ra với ba tùy chọn cấu hình đi kèm sẵn ổ cứng có dung lượng lần lượt là 4TB, 8TB và 16TB.

Mức giá khởi điểm cho phiên bản 4TB trong giai đoạn gây quỹ là 2.299 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 338 USD). Hiện hãng vẫn chưa xác nhận liệu có phiên bản không kèm ổ cứng (diskless) hay không, nhưng với chiến lược giá cạnh tranh, Xiaomi Smart Storage hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong thị trường thiết bị lưu trữ mạng thời gian tới.