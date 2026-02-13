Cận cảnh Xiaomi Tag: Thiết bị định vị giá rẻ sắp ra mắt đối đầu trực tiếp với AirTag Xiaomi vừa hé lộ giá bán của Xiaomi Tag tại thị trường châu Âu với mức khởi điểm cực thấp. Phụ kiện này hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký nhờ tích hợp Google Find Hub và pin bền bỉ.

Xiaomi vừa chính thức chia sẻ những thông tin quan trọng về Xiaomi Tag, phụ kiện theo dõi đồ vật thông minh dự kiến sẽ sớm được ra mắt trên thị trường toàn cầu. Đây được xem là nỗ lực của thương hiệu công nghệ Trung Quốc trong việc cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp định vị như Apple AirTag hay Samsung Galaxy Smart Tag.

Mức giá cạnh tranh tại thị trường quốc tế

Dữ liệu từ trang web chính thức của Xiaomi tại Pháp cho thấy Xiaomi Tag được niêm yết mức giá 17,99 Euro (tương đương khoảng 557.000 đồng). Đây là mức giá bán lẻ đề xuất khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc. Ngoài ra, hãng cũng đưa ra lựa chọn kinh tế hơn cho người dùng với gói combo 4 thiết bị có giá 59,99 Euro (khoảng 1,85 triệu đồng).

Hé lộ giá bán hấp dẫn của Xiaomi Tag

Đáng chú ý, theo nguồn tin từ WinFuture, một số nhà bán lẻ tại châu Âu đã bắt đầu niêm yết sản phẩm với mức giá dưới 15 Euro (khoảng 464.000 đồng) ngay trước ngày mở bán chính thức. Sự chênh lệch giá này cho thấy chiến lược tiếp cận thị trường linh hoạt của Xiaomi nhằm phổ cập thiết bị định vị đến số đông người dùng.

Giá combo 4 phụ kiện Xiaomi Tag

Phân tích kỹ thuật và khả năng tương thích

Trái với những đồn đoán trước đó về công nghệ băng thông siêu rộng (UWB), phiên bản Xiaomi Tag vừa được tiết lộ dường như chỉ hỗ trợ các phương thức định vị tiêu chuẩn. Điều này gợi mở khả năng Xiaomi sẽ áp dụng chiến lược phân tách sản phẩm: một phiên bản tiêu chuẩn giá rẻ và một phiên bản cao cấp tích hợp UWB để định vị chính xác hơn trong tương lai.

Về khả năng kết nối, Xiaomi Tag được cho là sẽ tích hợp sâu vào hệ thống Google Find Hub. Cơ chế này tương tự như cách Apple vận hành mạng lưới Find My, cho phép người dùng tận dụng cộng đồng thiết bị Android khổng lồ để tìm kiếm đồ vật bị thất lạc một cách hiệu quả.

Thiết kế tối giản và thời lượng sử dụng thực tế

Về ngoại hình, các hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết bị sở hữu thiết kế hình bầu dục gọn gàng và mang phong cách tối giản. Hình dáng này giúp người dùng dễ dàng gắn vào móc chìa khóa, bỏ vào ví hoặc ba lô mà không gây vướng víu. Đây là lựa chọn thiết kế an toàn, ưu tiên tính thực dụng và khả năng di động.

Xiaomi Tag có thiết kế hình bầu dục bắt mắt

Cấu tạo bên trong của Xiaomi Tag sử dụng pin đồng xu CR2032 phổ biến. Theo ước tính kỹ thuật, viên pin này có thể cung cấp năng lượng cho thiết bị hoạt động liên tục trong khoảng một năm trước khi cần thay thế. Việc sử dụng loại pin dễ tìm giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình bảo trì sản phẩm.

So sánh với các giải pháp hiện có

Việc Xiaomi gia nhập thị trường thiết bị định vị sẽ mang lại thêm lựa chọn cho người dùng Android, vốn đang có những sản phẩm chất lượng như Galaxy Smart Tag của Samsung. Dưới đây là thông số tham khảo của một sản phẩm tương tự đang lưu hành:

Đặc điểm Thông tin chi tiết (Tham khảo Samsung Galaxy Smart Tag) Tương thích Android 8.0 trở lên Công nghệ GPS, Bluetooth, Loa báo hiệu Tính năng Điều khiển nhà thông minh, điều hướng bản đồ Loại pin CR2032 (Sử dụng khoảng 1 năm)

Nhìn chung, nếu mức giá rò rỉ được giữ nguyên khi về thị trường Việt Nam, Xiaomi Tag sẽ trở thành một trong những thiết bị định vị thông minh dễ tiếp cận nhất. Sự kết hợp giữa giá thành rẻ, hệ sinh thái Google và thiết kế bền bỉ hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng tiêu dùng mới trong phân khúc phụ kiện thông minh.