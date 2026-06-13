Cản phá 3 quả penalty, Huỳnh Tuấn Linh đưa Bắc Ninh FC lên chơi V.League 2026/27 Cản phá thành công 3 quả luân lưu trước PVF-CAND, Huỳnh Tuấn Linh trở thành người hùng đưa Bắc Ninh FC thăng hạng V.League 2026/27 sau trận cầu kịch tính tại Hà Tĩnh.

Tối ngày 12/6, trên sân vận động Hà Tĩnh, Bắc Ninh FC đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Kinh Bắc khi chính thức giành vé thăng hạng V.League 2026/27. Sau 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số hòa 1-1, bản lĩnh của thủ thành Huỳnh Tuấn Linh trong loạt sút luân lưu cân não đã giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 5-4.

Huỳnh Tuấn Linh góp công giúp Bắc Ninh FC lên chơi V.League mùa tới.

Khoảnh khắc rực sáng trên chấm 11m

Trận play-off thăng hạng diễn ra với kịch bản nghẹt thở. Bắc Ninh FC sớm đối mặt với thử thách lớn khi ngoại binh Bruno Cunha thực hiện không thành công lượt sút của mình trong loạt luân lưu. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Huỳnh Tuấn Linh đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Cựu thủ môn đội tuyển quốc gia đã thể hiện khả năng đọc tình huống và phản xạ tuyệt vời khi cản phá thành công tới 3 quả phạt đền của PVF-CAND. Kinh nghiệm dày dạn từ những năm tháng thi đấu tại đỉnh cao giúp thủ thành sinh năm 1991 giữ được sự điềm tĩnh cần thiết để trực tiếp mang về tấm vé thăng hạng cho đội bóng chủ quản.

Chiến thuật nghiên cứu đối thủ kỹ lưỡng

Chia sẻ sau chiến tích lịch sử, Huỳnh Tuấn Linh khẳng định thành công này không chỉ đến từ may mắn. "Penalty là cuộc chơi may rủi, nhưng Bắc Ninh FC đã chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi nghiên cứu từng cầu thủ và cách sút của họ. May mắn có, nhưng chỉ một phần. Tôi rất tự tin với khả năng bắt phạt đền của mình", anh cho biết.

Sự tự tin của Tuấn Linh có cơ sở khi trong quá khứ, anh từng là nhân tố chủ chốt giúp Than Quảng Ninh giành Siêu cúp Quốc gia 2016 cũng thông qua loạt sút luân lưu. Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tuấn Linh và lứa cầu thủ trẻ đầy khát khao đã tạo nên sức mạnh tổng lực cho đội bóng Kinh Bắc.

Tham vọng của tân binh V.League

Việc thăng hạng lên giải đấu cao nhất Việt Nam là thành quả xứng đáng sau quá trình đầu tư bài bản và chuyên nghiệp của Bắc Ninh FC. Từ một đội bóng mới thành lập, CLB đã nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ chiến lược nhân sự đúng đắn, tập hợp những cái tên từng chinh chiến nhiều năm tại V.League để dìu dắt đàn em.

Chiến thắng tại Hà Tĩnh không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về tiềm lực của bóng đá Bắc Ninh trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tài chính lẫn chuyên môn, đội bóng Kinh Bắc hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm tại V.League 2026/27.