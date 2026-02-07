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Cân thông minh Xiaomi Mijia S400 Pro ra mắt toàn cầu: Màn hình tích hợp và pin dùng 5 tháng

Vũ Sơn02/07/2026 11:51

Xiaomi vừa niêm yết mẫu cân điện tử Mijia Body Composition Scale S400 Pro trên website toàn cầu. Sản phẩm gây ấn tượng với khả năng theo dõi chỉ số sức khỏe trực tiếp qua màn hình mà không cần điện thoại.

Xiaomi đang chuẩn bị đưa mẫu cân điện tử thông minh Mijia Body Composition Scale S400 Pro ra thị trường quốc tế sau một thời gian dài mở bán tại nội địa. Đây là phiên bản nâng cấp đáng chú ý so với dòng S400 tiêu chuẩn, tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua khả năng hiển thị dữ liệu trực quan ngay trên thiết bị.

Xiaomi ra mắt cân thông minh Mijia S400 Pro phiên bản toàn cầu
Xiaomi chuẩn bị ra mắt mẫu cân thông minh mới trên toàn cầu

Màn hình tích hợp: Giảm sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh

Điểm khác biệt lớn nhất của phiên bản S400 Pro so với mẫu S400 thông thường chính là màn hình hiển thị được tích hợp trực tiếp trên bề mặt cân. Thay vì chỉ hiển thị cân nặng và buộc người dùng phải mở ứng dụng trên điện thoại để xem các thông số chi tiết, S400 Pro cho phép xem nhanh các chỉ số cốt lõi như tỷ lệ mỡ cơ thể và khối lượng cơ.

Bên cạnh đó, màn hình này còn có khả năng hiển thị các biểu đồ xu hướng lịch sử. Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi sự thay đổi của cơ thể theo thời gian mà không cần phải kết nối Bluetooth liên tục với ứng dụng di động, tạo sự thuận tiện tối đa trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Công nghệ phủ dẫn điện ITO thay thế điện cực kim loại

Về mặt kỹ thuật, Xiaomi đã thực hiện một cải tiến quan trọng trên bề mặt cân. Thay vì sử dụng các miếng điện cực kim loại truyền thống thường thấy trên các dòng cân điện tử giá rẻ, S400 Pro sử dụng lớp phủ dẫn điện Indium Tin Oxide (ITO) trên bề mặt kính.

Bề mặt cân Xiaomi S400 Pro sử dụng công nghệ phủ dẫn điện ITO
Gần như toàn bộ bề mặt của cân đều có khả năng dẫn điện

Việc sử dụng lớp phủ ITO không chỉ giúp thiết bị có vẻ ngoài liền mạch, thẩm mỹ hơn mà còn mở rộng diện tích tiếp xúc dẫn điện. Gần như toàn bộ bề mặt cân hiện nay đều có khả năng dẫn điện, giúp việc đặt chân lên cân trở nên tự do và thoải mái hơn so với việc phải đặt chính xác vào các vị trí điện cực cố định.

Nguyên lý đo lường và những hạn chế kỹ thuật cần lưu ý

Thiết bị sử dụng phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học (BIA) để ước tính các thành phần cơ thể. Một dòng điện cường độ thấp sẽ đi qua cơ thể để đo mức độ trở kháng, từ đó tính toán ra tỷ lệ mỡ, nước và cơ dựa trên các thuật toán phần mềm.

Tuy nhiên, các chuyên gia kỹ thuật cũng chỉ ra một hạn chế cố hữu của dòng cân này: do thiết bị không có các điện cực cầm tay, dòng điện chủ yếu chỉ đi qua phần thân dưới của người dùng. Điều này có nghĩa là độ chính xác tổng thể có thể bị ảnh hưởng tùy thuộc vào sự phân bổ mỡ và cơ bắp riêng biệt của từng cá nhân. Các kết quả đo lường mang tính chất tham khảo xu hướng nhiều hơn là độ chính xác tuyệt đối như các thiết bị y tế chuyên dụng.

Thông số kỹ thuật và khả năng kết nối

Xiaomi Mijia Body Composition Scale S400 Pro hỗ trợ lưu trữ nhiều hồ sơ người dùng khác nhau, phù hợp cho việc theo dõi sức khỏe của cả gia đình. Dưới đây là các thông số kỹ thuật chính của thiết bị:

Thông sốChi tiết
Công nghệ đoPhân tích trở kháng điện sinh học (BIA)
Bề mặt tiếp xúcKính cường lực phủ lớp dẫn điện ITO
Kết nốiBluetooth 5.1
Thời lượng pinLên đến 150 ngày
Tính năng hiển thịCân nặng, mỡ cơ thể, khối lượng cơ, xu hướng lịch sử

Sản phẩm đã được niêm yết trên trang web toàn cầu của Xiaomi, cho thấy thời điểm mở bán tại các đại lý địa phương đang đến gần. Trước đó, người dùng quan tâm thường phải tìm mua qua đường xách tay từ thị trường Trung Quốc (nơi sản phẩm đã ra mắt từ năm 2024).

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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            Cân thông minh Xiaomi Mijia S400 Pro ra mắt toàn cầu: Màn hình tích hợp và pin dùng 5 tháng
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