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Canada 0-3 Maroc: Maroc giành chiến thắng

Văn Thể04/07/2026 23:10

Canada và Maroc bước vào trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026 với phong độ trái chiều — Maroc đang thể hiện sự ổn định đáng gờm trong khi Canada cần vượt qua chính mình để tiếp tục hành trình.

Canada0 - 3MarocKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Canada tiếp đón Maroc.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': R. Halhal (Maroc) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 22'Thay người

    Phút 22' (Maroc): S. Rahimi vào sân thay I. Saibari.

  • 26'Thế trận

    Cầm bóng: Canada 39% - 61% Maroc, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 39'Thế trận

    Cầm bóng: Canada 39% - 61% Maroc, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 2, cứu thua 1 - 2.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': A. Hakimi (Maroc) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': R. Laryea (Canada) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': J. David (Canada) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': A. Ounahi (Maroc) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 45+6'Thẻ vàng

    Phút 45+6': B. El Khannouss (Maroc) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thẻ vàng

    Phút 49': L. De Fougerolles (Canada) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 50'BÀN THẮNG! Maroc (0-1)

    Phút 50': A. Ounahi (Maroc) lập công (kiến tạo: A. Hakimi). Tỷ số: 0 - 1.

  • 52'Thế trận

    Cầm bóng: Canada 33% - 67% Maroc, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 16 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Maroc): S. Amrabat vào sân thay A. Bouaddi.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Maroc): C. Talbi vào sân thay B. El Khannouss.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Canada): C. Larin vào sân thay T. Oluwaseyi.

  • 64'Thế trận

    Cầm bóng: Canada 39% - 61% Maroc, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 17 - 7, cứu thua 1 - 2.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': C. Larin (Canada) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thế trận

    Cầm bóng: Canada 37% - 63% Maroc, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 19 - 7, cứu thua 1 - 2.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Canada): P. David vào sân thay A. Ahmed.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Canada): J. Shaffelburg vào sân thay R. Laryea.

  • 82'BÀN THẮNG! Maroc (0-2)

    Phút 82': A. Ounahi (Maroc) lập công (kiến tạo: B. Diaz). Tỷ số: 0 - 2.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Maroc): M. Saadane vào sân thay I. Diop.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Maroc): S. El Mourabet vào sân thay A. Ounahi.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Canada): J. Nelson vào sân thay T. Buchanan.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Canada): J. Osorio vào sân thay N. Sigur.

  • 88'Maroc ép sân

    Cầm bóng: Canada 40% - 60% Maroc, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 8 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 20 - 10, cứu thua 1 - 3.

  • 90+8'BÀN THẮNG! Maroc (0-3)

    Phút 90+8': S. Rahimi (Maroc) lập công (kiến tạo: B. Diaz). Tỷ số: 0 - 3.

  • KTKết thúc: Canada 0-3 Maroc

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 02:05 05/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 23:20 04/07/2026

Đội hình chính thức

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

  • 16. Maxime Crépeau (G)
  • 2. Alistair Johnston (D)
  • 4. Luc De Fougerolles (D)
  • 15. Moise Bombito (D)
  • 22. Richie Laryea (D)
  • 17. Tajon Buchanan (M)
  • 23. Niko Sigur (M)
  • 7. Stephen Eustaquio (M)
  • 20. Ali Ahmed (M)
  • 10. Jonathan David (F)
  • 12. Tani Oluwaseyi (F)

Dự bị:

  • 18. Owen Goodman
  • 1. Dayne St. Clair
  • 5. Joel Waterman
  • 19. Alphonso Davies
  • 3. Alfie Jones
  • 13. Derek Cornelius
  • 21. Jonathan Osorio
  • 6. Mathieu Choinière
  • 14. Jacob Shaffelburg
  • 25. Nathan-Dylan Saliba
  • 11. Liam Millar
  • 24. Promise David
  • 9. Cyle Larin
  • 26. Jayden Nelson

Maroc

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

  • 1. Yassine Bounou (G)
  • 2. Achraf Hakimi (D)
  • 14. Issa Diop (D)
  • 25. Redouane Halhal (D)
  • 3. Noussair Mazraoui (D)
  • 6. Ayyoub Bouaddi (M)
  • 24. Neil El Aynaoui (M)
  • 10. Brahim Díaz (M)
  • 8. Azzedine Ounahi (M)
  • 23. Bilal El Khannouss (M)
  • 11. Ismael Saibari (F)

Dự bị:

  • 12. Munir El Kajoui
  • 22. Ahmed Reda Tagnaouti
  • 26. Anass Salah-Eddine
  • 5. Marwane Saadane
  • 13. Zakaria El Ouahdi
  • 19. Youssef Belammari
  • 18. Chadi Riad
  • 17. Amine Sbai
  • 4. Sofyan Amrabat
  • 15. Samir El Mourabet
  • 7. Chemsdine Talbi
  • 16. Gessime Yassine
  • 20. Ayoub El Kaabi
  • 9. Soufiane Rahimi
  • 21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

Trận đấu không có đường lui

Đêm 5 tháng 7 năm 2026, sân NRG Stadium sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu mà cả hai đội không thể cho phép mình mắc sai lầm. Đây là vòng 1/8 World Cup 2026 — thắng thì tiếp tục, thua thì về nhà. Không còn tính toán điểm số, không còn chỗ cho những màn trình diễn nửa vời.

Canada, đội chủ nhà đồng tổ chức, mang theo kỳ vọng khổng lồ của người hâm mộ bản địa. Maroc, đội bóng châu Phi đã từng làm rung chuyển thế giới tại World Cup 2022, lại một lần nữa chứng minh họ không phải cái tên dễ bị xem thường.

Phong độ: Maroc nhỉnh hơn, Canada chưa thực sự ổn định

Nhìn vào phong độ gần đây, Maroc đang ở trạng thái tốt hơn rõ rệt. Trong bốn trận gần nhất, đội bóng Bắc Phi giành được ba chiến thắng và chỉ để lại một trận hòa — một chuỗi kết quả cho thấy sự nhất quán và bản lĩnh của một tập thể đã quen với áp lực lớn.

Canada, ngược lại, đang trải qua giai đoạn phong độ thiếu đồng đều. Trong bốn trận gần nhất, đội tuyển xứ lá phong có một trận hòa, một trận thắng, một trận thua và một trận thắng — thứ tự kết quả không tạo ra cảm giác về một đội bóng đang đi lên. Sự bất ổn đó có thể trở thành điểm yếu chí mạng khi đối mặt với một Maroc đang vận hành trơn tru.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Maroc

Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Maroc đã giành chiến thắng. Dù chỉ có một lần đối đầu được ghi nhận trong dữ liệu, kết quả đó vẫn là tín hiệu tâm lý có lợi cho đội bóng châu Phi khi bước vào trận đấu mang tính quyết định này.

Nhận định: Maroc có lợi thế, nhưng Canada không thể bị gạt bỏ

Maroc bước vào trận đấu này với nhiều lợi thế hơn: phong độ ổn định, lịch sử đối đầu thuận lợi và kinh nghiệm từng đi sâu tại World Cup. Lối chơi phòng ngự kỷ luật kết hợp với khả năng phản công sắc bén là thứ vũ khí mà đội bóng này đã mài giũa qua nhiều năm.

Tuy nhiên, Canada không phải không có cơ hội. Lợi thế sân nhà — dù không phải sân nhà theo nghĩa địa lý tuyệt đối — cùng với áp lực phải thể hiện trước người hâm mộ khu vực có thể biến thành nguồn động lực. Nếu Canada tìm lại được sự nhất quán trong lối chơi, trận đấu này hoàn toàn có thể đi theo hướng khác.

Nhìn chung, Maroc đang là đội được đánh giá cao hơn dựa trên phong độ hiện tại, nhưng bóng đá vòng loại trực tiếp luôn có những bất ngờ riêng của nó.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

  • 01/12/2022: Canada 1 - 2 Maroc

Phong độ gần đây của Canada

  • 29/06/2026: Nam Phi 0-1 Canada (Thắng)
  • 25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thua)
  • 19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thắng)
  • 13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)
  • 06/06/2026: Canada 1-1 Rep. Of Ireland (Hòa)

Phong độ gần đây của Maroc

  • 30/06/2026: Hà Lan 1-1 Maroc (Hòa)
  • 25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)
  • 20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)
  • 14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)
  • 08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)

Bảng xếp hạng

ĐộiVị tríĐiểmPhong độ
Canada24WLWD

Phong độ và thống kê đội

Canada (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWLW

Thống kê mùa này:

  • Đã chơi: 4 trận
  • Thắng: 2 (1 sân nhà)
  • Hòa: 1 (1 sân nhà)
  • Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

  • Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)
  • Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Maroc (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW

Thống kê mùa này:

  • Đã chơi: 4 trận
  • Thắng: 3 (2 sân khách)
  • Hòa: 1 (1 sân khách)
  • Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

  • Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
  • Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Canada

  • I. Koné: Fracture Of Lower Leg (Missing Fixture)

Morocco: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

  • 16. Maxime Crépeau (G)
  • 2. Alistair Johnston (D)
  • 4. Luc De Fougerolles (D)
  • 15. Moise Bombito (D)
  • 22. Richie Laryea (D)
  • 17. Tajon Buchanan (M)
  • 23. Niko Sigur (M)
  • 7. Stephen Eustaquio (M)
  • 20. Ali Ahmed (M)
  • 10. Jonathan David (F)
  • 12. Tani Oluwaseyi (F)

Dự bị:

  • 18. Owen Goodman
  • 1. Dayne St. Clair
  • 5. Joel Waterman
  • 19. Alphonso Davies
  • 3. Alfie Jones
  • 13. Derek Cornelius
  • 21. Jonathan Osorio
  • 6. Mathieu Choinière
  • 14. Jacob Shaffelburg
  • 25. Nathan-Dylan Saliba
  • 11. Liam Millar
  • 24. Promise David
  • 9. Cyle Larin
  • 26. Jayden Nelson

Morocco

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

  • 1. Yassine Bounou (G)
  • 2. Achraf Hakimi (D)
  • 14. Issa Diop (D)
  • 25. Redouane Halhal (D)
  • 3. Noussair Mazraoui (D)
  • 6. Ayyoub Bouaddi (M)
  • 24. Neil El Aynaoui (M)
  • 10. Brahim Díaz (M)
  • 8. Azzedine Ounahi (M)
  • 23. Bilal El Khannouss (M)
  • 11. Ismael Saibari (F)

Dự bị:

  • 12. Munir El Kajoui
  • 22. Ahmed Reda Tagnaouti
  • 26. Anass Salah-Eddine
  • 5. Marwane Saadane
  • 13. Zakaria El Ouahdi
  • 19. Youssef Belammari
  • 18. Chadi Riad
  • 17. Amine Sbai
  • 4. Sofyan Amrabat
  • 15. Samir El Mourabet
  • 7. Chemsdine Talbi
  • 16. Gessime Yassine
  • 20. Ayoub El Kaabi
  • 9. Soufiane Rahimi
  • 21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Morocco

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

  • Chủ nhà thắng: 10%
  • Hòa: 45%
  • Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

  • Chủ nhà: -2.5 bàn
  • Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Morocco

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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