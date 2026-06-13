Canada giành điểm số lịch sử tại World Cup 2026 sau trận hòa Bosnia kịch tính Tiền đạo Cyle Larin rực sáng giúp Canada cầm hòa Bosnia 1-1 tại Toronto, qua đó mang về điểm số đầu tiên cho Đội tuyển xứ lá phong trong lịch sử World Cup.

Sân vận động tại Toronto đã chứng kiến một khoảnh khắc đi vào sử sách của bóng đá Canada. Trong lần thứ ba tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển xứ lá phong cuối cùng đã có được điểm số đầu tiên nhờ sự điều chỉnh nhân sự tài tình của huấn luyện viên Jesse Marsch và bản năng sát thủ của Cyle Larin.

Khởi đầu đầy khó khăn trước sự già rơ của Bosnia

Bước vào trận khai màn bảng B với tư cách đồng chủ nhà, Canada nhập cuộc với sơ đồ giàu sức tấn công, liên tục gây áp lực bằng các tình huống leo biên của Richie Laryea và tốc độ ở hành lang cánh. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong khâu tổ chức phòng ngự đã khiến đại diện Bắc Mỹ phải trả giá đắt trước sự thực dụng của Bosnia & Herzegovina.

Phút 21, từ một tình huống cố định, Amar Memic thực hiện quả phạt góc đầy ý đồ. Cựu hậu vệ Arsenal, Sead Kolasinac, tận dụng kinh nghiệm dày dặn để bật cao đánh đầu chuyền bóng chiến thuật cực kỳ cảm giác. Ở vị trí không người kèm, Jovo Lukic dễ dàng thực hiện cú đánh đầu nối cận thành, đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả nhà.

Lukic là người ghi bàn mở tỷ số từ sớm cho Bosnia.

Sức ép nghẹt thở và xà ngang cứu thua

Bị dẫn bàn sớm, đoàn quân của Jesse Marsch đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Canada kiểm soát bóng vượt trội và liên tục thực hiện các pha pressing tầm cao, buộc Bosnia phải lùi sâu phòng ngự. Thế nhưng, hàng thủ của đại diện châu Âu dưới sự chỉ huy của các cầu thủ giàu kinh nghiệm đã chơi cực kỳ tập trung, bọc lót kín kẽ.

Sang hiệp hai, thế trận càng trở nên một chiều khi Canada gia tăng tối đa cường độ. Phút 54, Richie Laryea thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc tưởng chừng đã mang về bàn thắng, nhưng một lần nữa Kolasinac lại xuất hiện đúng lúc. Cú chạm bóng đầy tinh nghiệm của hậu vệ này đã đưa bóng đi trúng xà ngang, cứu cho Bosnia một bàn thua trông thấy.

Ở chiều ngược lại, Bosnia cũng chứng minh họ không dễ bị bắt nạt bằng những đợt phản công sắc lẹm. Ermedin Demirovic đã có cơ hội đối mặt mười mươi để kết liễu trận đấu, nhưng thủ thành Maxime Crepeau đã có pha cứu thua xuất thần bằng chân, giữ vững hy vọng cho đội chủ nhà.

Bước ngoặt chiến thuật từ Cyle Larin

Nhận thấy sự bế tắc của hàng công, Jesse Marsch đã đưa ra quyết định thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt ở phút 76. Cyle Larin, tiền đạo đang thi đấu tại châu Âu, được tung vào sân thay cho Tani Oluwaseyi với nhiệm vụ tạo ra sự đột biến trong vòng cấm.

Chỉ đúng 121 giây sau khi góp mặt, chân sút mang áo số 9 đã khiến cả đấu trường Toronto bùng nổ. Nhận đường kiến tạo tinh tế từ Promise David, Larin thể hiện khả năng tì đè dũng mãnh để vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán san bằng tỷ số 1-1.

Cyle Larin giúp Canada giành điểm số đầu tiên tại World Cup.

Kịch tính được đẩy lên cao trào trong những phút bù giờ cuối cùng. Canada suýt chút nữa đã có thể giành trọn 3 điểm nếu cú dứt điểm tiếp theo của Larin không bị hậu vệ Muharemovic lăn xả chặn đứng ngay sát vạch vôi. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1 trong sự tiếc nuối xen lẫn tự hào của người hâm mộ Canada.

Điểm số lịch sử và triển vọng tại Bảng B

Trận hòa này không chỉ mang về điểm số đầu tiên cho Canada sau các kỳ World Cup 1986, 2022 và hiện tại là 2026, mà còn tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho thầy trò Jesse Marsch trong hành trình chinh phục bảng B. Đối với Bosnia, một điểm trên sân khách cũng là kết quả chấp nhận được, dù họ đã dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu.

Thông số trận đấu Canada Bosnia & Herzegovina Tỷ số 1-1 1-1 Bàn thắng Cyle Larin (78') Jovo Lukic (21') Kiểm soát bóng 58% 42% Dứt điểm 12 7

Kết quả này tạo ra một cục diện mở tại bảng B, nơi mỗi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến việc thay đổi thứ hạng. Canada sẽ cần cải thiện sự chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng, trong khi Bosnia cần duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn tiến sâu tại giải đấu năm nay.