Canada hạ gục Nam Phi phút bù giờ: Tấm vé vòng 1/8 World Cup 2026 đầu tiên gọi tên Eustaquio Bàn thắng ngoạn mục ở phút 90+2 của Stephen Eustaquio giúp Canada vượt qua Nam Phi 1-0, chính thức trở thành đội đầu tiên ghi tên vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Trận mở màn vòng 1/16 World Cup 2026 đã diễn ra với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Khi tất cả đều nghĩ về hiệp phụ, Stephen Eustaquio đã tỏa sáng đúng lúc để đưa Canada lách qua khe cửa hẹp, biến Nam Phi thành đội bóng đầu tiên phải dừng bước tại giai đoạn loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khoảnh khắc định đoạt ở phút 90+2

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, Canada là đội nắm quyền kiểm soát bóng và tạo ra sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút Bắc Mỹ cùng màn trình diễn xuất thần của thủ môn Williams bên phía Nam Phi đã khiến bảng tỷ số đứng yên.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút bù giờ thứ hai. Từ một tình huống bóng được treo bổng vào vòng cấm từ cánh phải, hàng phòng ngự Nam Phi lúng túng trong pha phá bóng giải vây. Eustaquio chớp thời cơ cực nhanh, thực hiện pha khống chế bóng bằng ngực tinh tế trước khi tung cú vô-lê nửa nảy đầy quyết đoán. Bóng đi găm thẳng vào góc xa khung thành, không cho thủ môn Williams bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Sự kiên cường của "Bafana Bafana"

Nam Phi xứng đáng nhận được những lời ngợi khen về tinh thần chiến đấu. Đại diện châu Phi đã vận hành một hệ thống phòng ngự lùi sâu vô cùng kỷ luật. Thủ thành Williams tiếp tục chứng minh tại sao anh là chỗ dựa tin cậy nhất của đội bóng với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, bao gồm cả những tình huống cản phá ngay trên vạch vôi.

Tuy nhiên, việc thiếu đi những phương án phản công sắc bén đã khiến Nam Phi dần hụt hơi trong những phút cuối. Thất bại tối thiểu 0-1 là kết quả nghiệt ngã nhưng phản ánh đúng sự chênh lệch về khả năng tận dụng thời cơ giữa hai đội.

Trận đấu Tỷ số Cầu thủ ghi bàn Trạng thái Nam Phi vs Canada 0-1 Eustaquio (90+2') Đã kết thúc

Lộ trình tiến vào vòng 1/8 của Canada

Với chiến thắng này, Canada chính thức trở thành đội tuyển đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 World Cup 2026. Theo phân nhánh của FIFA, đối thủ tiếp theo của đại diện Bắc Mỹ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Morocco. Đây được dự báo là thử thách cực đại cho đoàn quân xứ lá phong trên hành trình chinh phục đỉnh cao.

Trong khi đó, vòng 1/16 sẽ tiếp tục guồng quay hối hả với những cặp đấu đầy duyên nợ. Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản, cùng màn chạm trán giữa hai trường phái bóng đá đối lập: Đức và Paraguay.

Lịch thi đấu các trận còn lại tại vòng 1/16

Ngày đấu Cặp đấu tiêu biểu Thời gian (dự kiến) 30/6 Brazil vs Nhật Bản Đang cập nhật 30/6 Đức vs Paraguay Đang cập nhật 30/6 Hà Lan vs Morocco Đang cập nhật 1/7 Pháp vs Thụy Điển Đang cập nhật 1/7 Anh vs CHDC Congo Đang cập nhật 3/7 Bồ Đào Nha vs Croatia Đang cập nhật 4/7 Argentina vs Cape Verde Đang cập nhật

Thể thức loại trực tiếp tại World Cup 2026 mang đến sự khốc liệt tối đa. Nếu các trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút, hai đội sẽ phải thi đấu thêm hai hiệp phụ trước khi phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Canada đã may mắn không phải trải qua loạt đấu súng cân não nhờ khoảnh khắc thiên tài của Eustaquio, nhưng các ông lớn khác chắc chắn sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi kịch bản có thể xảy ra.