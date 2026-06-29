Canada hạ Nam Phi 1-0: Cú áp sát lịch sử và bản lĩnh của Jesse Marsch Bàn thắng quý như vàng của Stephen Eustaquio ở phút bù giờ đã đưa Canada lần đầu tiên tiến vào vòng 16 đội World Cup, đánh dấu cột mốc vĩ đại nhất của bóng đá xứ sở lá phong.

Sân vận động SoFi tại khu vực Los Angeles vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất trong lịch sử thể thao Canada. Trong một trận đấu mà sự căng thẳng được đẩy lên đến đỉnh điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Jesse Marsch đã khuất phục Nam Phi với tỷ số 1-0, chính thức ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha lập công của Stephen Eustaquio ở những phút bù giờ hiệp hai. Kết quả này không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số, mà còn là lời khẳng định cho vị thế mới của bóng đá Canada trên bản đồ thế giới. Lối chơi pressing tầm cao rực lửa và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp đội bóng đồng chủ nhà vượt qua một Nam Phi đầy kiên cường.

Canada có chiến thắng với bàn thắng ở phút bù giờ. Ảnh: Getty.

Nút thắt Alphonso Davies và sự thay đổi cục diện

Bước ngoặt chiến thuật của trận đấu xuất hiện ở phút thứ 75, khi ngôi sao sáng nhất của Canada là Alphonso Davies được tung vào sân. Dù đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 3/2025 do chấn thương gân kheo tại Bayern Munich, hậu vệ này vẫn cho thấy đẳng cấp khác biệt ngay trong những bước chạy đầu tiên.

Sự hiện diện của Davies không chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các đồng đội mà còn trực tiếp làm xáo trộn hệ thống phòng ngự của Nam Phi. Những pha leo biên tốc độ của anh đã mở ra hàng loạt cơ hội cho Promise David và Jonathan David, khiến hàng thủ đối phương rơi vào tình thế báo động trước khi Eustaquio tung cú dứt điểm quyết định.

Tranh cãi VAR và bản lĩnh vượt khó

Trận đấu không thiếu những kịch tính ngoài chuyên môn. Cuối hiệp một, Canada đã bị từ chối một quả phạt đền dù Richie Laryea bị Khuliso Mudau đốn ngã rõ ràng trong vòng cấm. Cả trọng tài chính và tổ VAR đều giữ nguyên quyết định không thổi phạt, gây nên làn sóng phẫn nộ từ phía ban huấn luyện Canada.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Graham Scott nhận định đây là một sai sót nghiêm trọng của đội ngũ điều hành trận đấu. Tuy nhiên, thay vì gục ngã trước những bất lợi về quyết định, các cầu thủ Canada đã duy trì sự tập trung tối đa để tìm kiếm bàn thắng trong hiệp hai.

Canada có chiến thắng đầu tiên ở một vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Ảnh: Getty.

Hành trình chông gai phía trước

Chiến thắng này là cái kết đắng cho Nam Phi, đặc biệt là thủ thành Williams – người đã có một ngày thi đấu xuất sắc trước khi bị khuất phục ở phút cuối. Đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên lão làng Hugo Broos sau nhiều năm cống hiến.

Với Canada, hành trình lịch sử sẽ tiếp tục tại Houston, nơi họ sẽ đối đầu với một trong hai đối thủ đầy duyên nợ là Hà Lan hoặc Ma-rốc. Dù bị đánh giá thấp hơn về mặt truyền thống, nhưng với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên cao, đội bóng của Jesse Marsch đang sẵn sàng cho những cú sốc tiếp theo. Nếu vượt qua vòng 16 đội, thử thách tại Boston sẽ còn lớn hơn khi những gã khổng lồ như Pháp hay Đức đang chờ đợi ở tứ kết.