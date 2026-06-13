Canada hòa kịch tính Bosnia: Cyle Larin giải cứu chủ nhà, Jonathan David gây thất vọng Pha lập công quý giá của Cyle Larin đã giúp Canada tránh khỏi trận thua trước Bosnia & Herzegovina, bù đắp cho một ngày thi đấu kém duyên của ngôi sao Jonathan David.

Trong một trận cầu đầy kịch tính, đội tuyển Canada đã thể hiện hai bộ mặt trái ngược: một hàng thủ kiên cường và một hàng công phung phí. Dù kiểm soát phần lớn thế trận, đội chủ nhà phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của siêu dự bị Cyle Larin mới có thể giữ lại một kết quả hòa trước một Bosnia & Herzegovina đầy lỳ lợm.

Điểm sáng từ hàng phòng ngự và tuyến giữa

Hàng thủ Canada trong trận đấu này đã vận hành tương đối ổn định, bất chấp bàn thua sớm. Thủ thành Maxime Crepeau cho thấy lý do tại sao anh là sự lựa chọn số một trong khung gỗ. Dù không thể ngăn cản bàn mở tỷ số, pha cứu thua xuất thần trong tình huống đối mặt với Ermedin Demirovic ở hiệp hai đã trực tiếp giữ lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Maxime Crepeau - 7 điểm: Crepeau có một trận đấu tập trung. Dù không thể làm gì hơn trong bàn thua, anh đã chuộc lỗi bằng pha cứu thua xuất thần trong tình huống đối mặt với Ermedin Demirovic ở hiệp hai.

Ở trung tâm hàng thủ, Derek Cornelius đã có một ngày thi đấu điểm 10 về mặt tâm lý. Trung vệ thuộc biên chế Marseille chỉ huy hàng phòng ngự cực tốt, đọc tình huống thông minh và hóa giải hầu hết các pha phản công nhanh của đối thủ. Bên cạnh anh, sức trẻ của Luc de Fougerolles cũng là một điểm nhấn đáng chú ý.

Derek Cornelius - 7 điểm: Một màn trình diễn ổn định của trung vệ đang khoác áo Marseille. Cornelius chơi điềm tĩnh, đọc tình huống tốt và là người chỉ huy hàng thủ giúp Canada hạn chế tối đa các pha phản công nguy hiểm từ phía Bosnia.

Luc de Fougerolles - 6.8 điểm: Ở tuổi 20, De Fougerolles cho thấy sự chững chạc đáng khen ngợi. Dù đôi lúc còn lúng túng trong các đường chuyền ngắn, anh đã có nhiều pha can thiệp quan trọng trước khung thành.

Tại khu trung tuyến, đội trưởng Stephen Eustaquio tiếp tục khẳng định vai trò ông chủ tuyến giữa. Khả năng điều tiết nhịp độ và những đường chuyền xuyên tuyến của anh đã giúp Canada hoàn toàn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng. Ismael Kone cũng hỗ trợ đắc lực với nguồn năng lượng vô tận, liên tục càn lướt để mở ra không gian cho các đồng đội.

Stephen Eustaquio - 7.1 điểm: Thủ quân của Canada đã quán xuyến tốt khu trung tuyến. Anh là người điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền mở không gian sắc lẹm.

Ismael Kone - 7 điểm: Kone hoạt động không biết mệt mỏi trong cả trận đấu. Khả năng càn lướt và những pha đột phá dũng mãnh của anh chính là tiền đề quan trọng giúp Canada đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa trong hiệp hai.

Nỗi thất vọng Jonathan David và sự cứu rỗi từ Cyle Larin

Trái ngược với sự ổn định của tuyến dưới, hàng công Canada lại có một ngày thi đấu dưới sức, đặc biệt là Jonathan David. Ngôi sao đang thi đấu tại Ligue 1 đã bỏ lỡ một cơ hội "không thể tin nổi" trong hiệp một khi dứt điểm quá hiền trong tư thế đối mặt với thủ môn Vasilj. Sự vô duyên của David khiến Canada bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu.

Jonathan David - 6.5 điểm: Một ngày thi đấu đáng quên của ngôi sao được kỳ vọng nhất. David bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn đến khó tin trong hiệp một khi sút bóng thẳng vào người thủ môn Vasilj.

Khi tất cả đang nghĩ về một thất bại cho đội chủ nhà, Cyle Larin đã vào sân và chứng minh tại sao anh vẫn là chân sút lịch sử của đội tuyển. Chỉ mất ít phút hiện diện trên sân, Larin đã chọn vị trí thông minh và tung cú dứt điểm quyết đoán để quân bình tỷ số, mang về niềm vui vỡ òa cho khán giả nhà.

Cyle Larin - 7.2 điểm: Người hùng của Canada trận này. Vào sân từ ghế dự bị với quyết tâm cao độ, Larin chỉ mất ít phút để quân bình tỉ số bằng một cú dứt điểm quyết đoán.

Thống kê chi tiết các cầu thủ khác

Dưới đây là điểm số chi tiết của các cầu thủ Canada trong trận đấu:

Cầu thủ Vị trí Điểm số Richie Laryea Hậu vệ trái 7.1 Alistair Johnston Hậu vệ phải 6.5 Tani Oluwaseyi Tiền đạo 6.6 Tajon Buchanan Tiền vệ cánh 6.4 Liam Millar Tiền vệ cánh 6.2

Richie Laryea - 7.1 điểm: Hậu vệ cánh trái này là điểm sáng nhất trong hàng phòng ngự Canada. Laryea thường xuyên dâng cao tấn công đột biến.

Alistair Johnston - 6.5 điểm: Nhận thẻ vàng từ khá sớm khiến Johnston phải thi đấu có phần dè chừng trong các pha tranh chấp. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được sự kỷ luật cần thiết bên hành lang cánh phải.

Bảng chốt điểm từ BongDa.com.vn phản ánh đúng cục diện trận đấu đầy khó khăn của đội chủ nhà.

Trận hòa này là bài học quý giá cho HLV trưởng Canada trong việc tinh chỉnh lại thước ngắm của các chân sút chủ lực, đồng thời khẳng định giá trị của những cầu thủ dự bị chiến lược như Cyle Larin.