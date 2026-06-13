Canada hòa kịch tính Bosnia: Cyle Larin giải cứu chủ nhà, Jonathan David gây thất vọng
Pha lập công quý giá của Cyle Larin đã giúp Canada tránh khỏi trận thua trước Bosnia & Herzegovina, bù đắp cho một ngày thi đấu kém duyên của ngôi sao Jonathan David.
Trong một trận cầu đầy kịch tính, đội tuyển Canada đã thể hiện hai bộ mặt trái ngược: một hàng thủ kiên cường và một hàng công phung phí. Dù kiểm soát phần lớn thế trận, đội chủ nhà phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của siêu dự bị Cyle Larin mới có thể giữ lại một kết quả hòa trước một Bosnia & Herzegovina đầy lỳ lợm.
Điểm sáng từ hàng phòng ngự và tuyến giữa
Hàng thủ Canada trong trận đấu này đã vận hành tương đối ổn định, bất chấp bàn thua sớm. Thủ thành Maxime Crepeau cho thấy lý do tại sao anh là sự lựa chọn số một trong khung gỗ. Dù không thể ngăn cản bàn mở tỷ số, pha cứu thua xuất thần trong tình huống đối mặt với Ermedin Demirovic ở hiệp hai đã trực tiếp giữ lại hy vọng cho đội chủ nhà.
Ở trung tâm hàng thủ, Derek Cornelius đã có một ngày thi đấu điểm 10 về mặt tâm lý. Trung vệ thuộc biên chế Marseille chỉ huy hàng phòng ngự cực tốt, đọc tình huống thông minh và hóa giải hầu hết các pha phản công nhanh của đối thủ. Bên cạnh anh, sức trẻ của Luc de Fougerolles cũng là một điểm nhấn đáng chú ý.
Tại khu trung tuyến, đội trưởng Stephen Eustaquio tiếp tục khẳng định vai trò ông chủ tuyến giữa. Khả năng điều tiết nhịp độ và những đường chuyền xuyên tuyến của anh đã giúp Canada hoàn toàn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng. Ismael Kone cũng hỗ trợ đắc lực với nguồn năng lượng vô tận, liên tục càn lướt để mở ra không gian cho các đồng đội.
Nỗi thất vọng Jonathan David và sự cứu rỗi từ Cyle Larin
Trái ngược với sự ổn định của tuyến dưới, hàng công Canada lại có một ngày thi đấu dưới sức, đặc biệt là Jonathan David. Ngôi sao đang thi đấu tại Ligue 1 đã bỏ lỡ một cơ hội "không thể tin nổi" trong hiệp một khi dứt điểm quá hiền trong tư thế đối mặt với thủ môn Vasilj. Sự vô duyên của David khiến Canada bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu.
Khi tất cả đang nghĩ về một thất bại cho đội chủ nhà, Cyle Larin đã vào sân và chứng minh tại sao anh vẫn là chân sút lịch sử của đội tuyển. Chỉ mất ít phút hiện diện trên sân, Larin đã chọn vị trí thông minh và tung cú dứt điểm quyết đoán để quân bình tỷ số, mang về niềm vui vỡ òa cho khán giả nhà.
Thống kê chi tiết các cầu thủ khác
Dưới đây là điểm số chi tiết của các cầu thủ Canada trong trận đấu:
|Cầu thủ
|Vị trí
|Điểm số
|Richie Laryea
|Hậu vệ trái
|7.1
|Alistair Johnston
|Hậu vệ phải
|6.5
|Tani Oluwaseyi
|Tiền đạo
|6.6
|Tajon Buchanan
|Tiền vệ cánh
|6.4
|Liam Millar
|Tiền vệ cánh
|6.2
Trận hòa này là bài học quý giá cho HLV trưởng Canada trong việc tinh chỉnh lại thước ngắm của các chân sút chủ lực, đồng thời khẳng định giá trị của những cầu thủ dự bị chiến lược như Cyle Larin.