Canada viết trang sử mới tại World Cup 2026: Hủy diệt Qatar 6-0 tại Vancouver Chiến thắng đậm đà 6-0 trước Qatar không chỉ mang về 3 điểm lịch sử cho Canada mà còn khẳng định vị thế mới của bóng đá xứ sở lá phong dưới thời Jesse Marsch.

Tại thánh địa BC Place, Vancouver, đội tuyển Canada đã tạo nên một đêm không tưởng trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026. Không chỉ là một chiến thắng giành 3 điểm, tỉ số 6-0 trước Qatar còn là lời khẳng định đanh thép về sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá xứ sở lá phong, đánh dấu cột mốc lịch sử lần đầu tiên họ ca khúc khải hoàn tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Cột mốc lịch sử của bóng đá Bắc Mỹ

Trước khi bước vào chiến dịch năm 2026, Canada chưa từng biết đến mùi chiến thắng tại đấu trường World Cup. Màn trình diễn áp đảo trước đại diện châu Á không chỉ giúp họ giải tỏa cơn khát điểm số mà còn thiết lập kỷ lục mới cho khu vực Concacaf. Với 6 bàn thắng ghi được, Canada đã chính thức vượt qua kỷ lục ghi bàn trong một trận đấu của Mexico (năm 1970) và Mỹ (năm 2026), trở thành đội tuyển có chiến thắng đậm nhất lịch sử khu vực tại một vòng chung kết World Cup.

Jonathan David và đẳng cấp của một trung phong hàng đầu

Sau trận ra quân mờ nhạt trước Bosnia-Herzegovina, Jonathan David đã chứng minh tại sao anh đang là mục tiêu săn đón của nhiều ông lớn châu Âu. Tiền đạo thuộc biên chế Juventus đã lập một cú hat-trick đẳng cấp, thể hiện trọn vẹn bản năng sát thủ và khả năng chọn vị trí thông minh.

David là người hùng của Canada.

Không chỉ trực tiếp ghi bàn, David còn đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi tấn công. Phút 16, cú dứt điểm hiểm hóc của anh đã khiến thủ môn Qatar không thể bắt dính, tạo tiền đề cho bàn mở tỷ số. Anh khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng pha xoay người dứt điểm kỹ thuật ở phút bù giờ hiệp hai, ấn định chiến thắng 6-0.

Sự bền bỉ của Cyle Larin và gọng kìm tấn công lợi hại

Sát cánh cùng David, Cyle Larin tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn ở những thời điểm quan trọng. Bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 16 đưa Larin đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Canada đầu tiên ghi được nhiều hơn một bàn thắng tại đấu trường World Cup.

Cyle Larin là tay săn bàn đáng tin cậy.

Sự ăn ý giữa bộ đôi Larin - David đã tạo thành một gọng kìm lợi hại, liên tục xé toạc hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của Qatar. Chính áp lực liên tục từ hàng công đã khiến đối thủ lúng túng và phải nhận những tấm thẻ phạt tai hại.

Dấu ấn chiến thuật của Jesse Marsch: Pressing và chiều sâu đội hình

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, Canada đã trình diễn một lối chơi hiện đại với cường độ pressing tầm cao nghẹt thở. Các số liệu thống kê trong hiệp một đã phản ánh sự áp đảo tuyệt đối: Canada tung ra tới 14 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.42. Sự cơ động của Alistair Johnston và Tajon Buchanan giúp đội bóng áo đỏ bóp nghẹt mọi nỗ lực lên bóng của đối phương ngay từ phần sân khách.

Đáng chú ý, khả năng ứng biến của Jesse Marsch cũng được đánh giá cao. Khi tiền vệ trụ cột Ismael Kone gặp chấn thương nghiêm trọng ở phút 57, Nathan Saliba được tung vào sân và ngay lập tức tỏa sáng. Chỉ sau 7 phút góp mặt, cầu thủ trẻ này đã thực hiện cú sút phạt hàng rào đẹp mắt nâng tỷ số lên 4-0 và sau đó là đường kiến tạo dọn cỗ cho bàn thắng cuối cùng. Chiều sâu đội hình này chính là chìa khóa để Canada tiến xa tại giải đấu năm nay.