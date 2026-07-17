Cảnh báo cháy nổ: Hơn 550.000 máy công cụ Kobalt dùng pin USB-C bị thu hồi khẩn cấp Hơn 550.000 thiết bị làm vườn thương hiệu Kobalt đang bị thu hồi tại Mỹ do lỗi pin lithium-ion có thể gây đoản mạch và hỏa hoạn khi sạc qua cổng USB-C.

Greenworks Tools vừa phối hợp với Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) phát lệnh thu hồi hơn 550.000 thiết bị điện ngoài trời mang thương hiệu Kobalt. Nguyên nhân được xác định do các viên pin lithium-ion đi kèm có thể bị quá nhiệt, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn và gây thương tích nghiêm trọng cho người dùng.

Greenworks Tools đang thu hồi hơn 550.000 máy công cụ thương hiệu Kobalt do lỗi pin.

Nguyên nhân kỹ thuật dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn

Theo phân tích từ CPSC, sự cố xảy ra khi các viên pin được sạc thông qua cổng USB-C trong lúc vẫn đang lắp bên trong thân máy. Trong điều kiện này, các viên pin có thể bị đoản mạch (short-circuit), dẫn đến hiện tượng quá nhiệt đột ngột. Hệ quả là thiết bị có thể bốc khói, phát ra tia lửa hoặc bùng phát đám cháy.

Tính đến thời điểm hiện tại, Greenworks Tools đã nhận được 34 báo cáo về các trường hợp pin bị quá nhiệt. May mắn là chưa có báo cáo nào về thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản lớn liên quan đến lỗi kỹ thuật này.

Danh mục sản phẩm bị ảnh hưởng

Đợt thu hồi này áp dụng cho một loạt các thiết bị ngoài trời sử dụng hệ sinh thái pin 24V và 48V của Kobalt, được bán tại các cửa hàng Lowe’s trên toàn nước Mỹ từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2026. Các sản phẩm bao gồm:

Máy cắt cỏ (Lawn mowers)

Máy thổi lá (Leaf blowers)

Máy tỉa hàng rào (String trimmers)

Cưa xích và cưa cắt cành (Chainsaws, pruning saws)

Máy làm sạch áp lực (Power cleaners)

Mức giá của các sản phẩm bị ảnh hưởng dao động từ khoảng 20 USD đến 482 USD. Người dùng có thể kiểm tra số model cụ thể trên trang web của nhà sản xuất để xác định thiết bị của mình có nằm trong diện thu hồi hay không.

Khuyến nghị an toàn cho người tiêu dùng

Nhà sản xuất khuyến cáo người dùng sở hữu các thiết bị trong diện thu hồi nên ngừng ngay việc sạc pin qua cổng USB-C khi pin vẫn còn nằm trong máy. Đây là biện pháp cấp bách để phòng tránh rủi ro đoản mạch.

Để khắc phục triệt để, Greenworks Tools sẽ cung cấp cho khách hàng một bộ chuyển đổi sạc (charger adapter), hướng dẫn sử dụng cập nhật, nhãn cảnh báo và hỗ trợ chi phí vận chuyển để thu hồi các viên pin bị lỗi. Người tiêu dùng được yêu cầu làm theo các hướng dẫn chính thức từ công ty để nộp đơn yêu cầu thay thế và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị.