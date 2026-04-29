Cảnh báo chiêu trò làm giả RTX 4090 cực tinh vi: Khắc laser và tráo linh kiện lõi Vụ việc chiếc card đồ họa Asus ROG Strix RTX 4090 giả mạo vừa bị phanh phui cho thấy thủ đoạn tinh vi của những xưởng chuyên nghiệp, sử dụng máy khắc laser để qua mặt người dùng.

Trong giới phần cứng máy tính, RTX 4090 hiện là "quái vật" hiệu năng hàng đầu mà bất kỳ người dùng nào cũng khao khát sở hữu. Tuy nhiên, sự khan hiếm và mức giá đắt đỏ của dòng card này đã trở thành mục tiêu cho các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Một trường hợp hy hữu vừa được kênh Northwest Repair chia sẻ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn linh kiện giả mạo với trình độ gia công vượt xa mọi dự đoán thông thường.

Sự thật đằng sau chiếc card đồ họa mua qua eBay

Vụ việc bắt đầu khi một người dùng mua lại chiếc Asus ROG Strix RTX 4090 qua nền tảng eBay. Dù ngoại hình bên ngoài của sản phẩm trông rất mới và không có dấu hiệu va đập, linh kiện này hoàn toàn không thể nhận diện trên bất kỳ hệ thống thử nghiệm nào. Điều này đặt ra nghi vấn lớn về tính nguyên bản của các linh kiện bên trong lớp vỏ tản nhiệt hầm hố.

Khi tiến hành tháo dỡ thiết bị, các chuyên gia nhận thấy bảng mạch (PCB) trông khá sạch sẽ. Tuy nhiên, việc kiểm tra kỹ lưỡng khi lắp lên bo mạch chủ để đo đạc thông số đã phơi bày một vụ lừa đảo có tổ chức với trình độ gia công cực cao, khiến ngay cả những người am hiểu công nghệ cũng dễ dàng mắc bẫy.

Cảnh báo chiêu trò làm giả card RTX 4090 tinh vi (Nguồn: Tom’s Hardware)

Công nghệ khắc laser: Vũ khí của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Thủ đoạn tinh vi nhất trong vụ việc này chính là việc xử lý bề mặt chip. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các chip RAM và lõi đồ họa cũ hoặc đã hỏng, sau đó thực hiện quy trình mài mòn lớp bề mặt chip gốc để xóa bỏ toàn bộ thông tin cũ. Bước tiếp theo, chúng sử dụng máy khắc laser chuyên dụng để in đè các thông số kỹ thuật đặc trưng của RTX 4090 lên trên bề mặt linh kiện.

Các mã hiệu chuyên dụng như "AD102-300-A1" cùng logo Nvidia được thực hiện chuẩn xác đến mức mắt thường khó lòng phân biệt được thật giả. Dưới kính hiển vi, những dấu vết của việc tẩy rửa bằng sóng siêu âm và các điểm hàn bị tác động không đồng nhất mới bắt đầu lộ diện. Thậm chí, lớp keo epoxy xung quanh lõi chip cũng có màu sắc khác biệt, cho thấy linh kiện đã bị can thiệp vật lý một cách thô bạo trước khi bán ra thị trường.

Thủ đoạn khắc laser và thay thế linh kiện lõi (Nguồn: Tom’s Hardware)

Rủi ro từ cơn sốt card đồ họa phục vụ AI

Sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến nhu cầu sử dụng card đồ họa hiệu năng cao như RTX 4090 tăng vọt. Đây chính là kẽ hở cho các thủ đoạn lừa đảo tinh vi phát triển mạnh mẽ. Chuyên gia nhận định những sản phẩm này có thể xuất phát từ các xưởng chuyên nghiệp chuyên thu mua linh kiện hỏng để "tân trang" trái phép nhằm trục lợi bất chính.

Ngay cả những người am hiểu phần cứng cũng gặp thách thức lớn khi nhận biết hàng giả nếu không có sản phẩm thật để đối chiếu trực tiếp. Việc mua sắm các thiết bị PC gaming hay linh kiện rời qua các nguồn thiếu uy tín, không có bảo hành chính hãng tiềm ẩn rủi ro mất trắng khoản tiền lớn cho người tiêu dùng.

Để bảo vệ quyền lợi, người dùng được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ lịch sử giao dịch của người bán hoặc ưu tiên lựa chọn các đại lý ủy quyền uy tín. Việc trang bị kiến thức về kiểm tra số series và đối chiếu thông số phần mềm ngay khi nhận hàng là bước cực kỳ quan trọng để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao này.