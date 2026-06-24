Cảnh báo chiêu trò lừa đảo truy cập sớm GTA 6 nhắm vào cộng đồng game thủ Nhiều website giả mạo đang lợi dụng sức hút của GTA 6 để mời chào các gói VIP truy cập sớm nhằm chiếm đoạt tiền mã hóa của người dùng trước ngày mở bán chính thức.

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hiện là một trong những tựa game được mong đợi nhất lịch sử ngành công nghiệp giải trí. Tuy nhiên, sự kỳ vọng quá lớn từ cộng đồng đã trở thành cơ hội cho các nhóm tội phạm mạng thực hiện hành vi lừa đảo thông qua các website giả mạo tinh vi.

Scammers are taking advantage of GTA 6 hype to make a quick buck.

Thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý người hâm mộ

Theo báo cáo từ các chuyên gia bảo mật, hàng loạt website lừa đảo đã xuất hiện với giao diện được thiết kế chuyên nghiệp. Những trang web này thường sử dụng phong cách đồ họa neon đặc trưng của vùng Vice City, đi kèm logo GTA 6 và hình ảnh siêu xe do AI tạo ra để đánh lừa thị giác người dùng.

Các đối tượng lừa đảo thường đưa ra những lời mời chào hấp dẫn như "VIP Digital Access" (Truy cập kỹ thuật số VIP), "Exclusive Early Access Preview" (Bản xem trước truy cập sớm độc quyền) hoặc cam kết giúp người chơi trải nghiệm GTA 6 trước mọi người. Mục tiêu chính là đánh vào tâm lý nôn nóng của những game thủ muốn sở hữu sớm siêu phẩm này.

What a fraudulent website may look like.

Bẫy thanh toán bằng tiền mã hóa

Điểm chung của các website giả mạo này là yêu cầu người dùng thanh toán bằng tiền mã hóa (cryptocurrency). Sau khi nạn nhân chuyển tiền, hệ thống sẽ yêu cầu họ đợi xác nhận và nhập mã giao dịch (Transaction ID) để mở khóa liên kết tải về.

Để tăng tính thuyết phục, các trang web này còn tích hợp mã QR, thông báo xác minh giả và nút "Download" kích thước lớn. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thanh toán, người dùng sẽ không nhận được bất kỳ dữ liệu game nào. Mọi giao dịch bằng tiền mã hóa thường rất khó truy vết và không thể hoàn tác, khiến nạn nhân mất trắng tài sản.

Lộ trình phát hành chính thức của GTA 6

Để bảo vệ bản thân, người chơi cần nắm vững các thông tin chính thức từ nhà phát hành Rockstar Games. Mọi thông tin nằm ngoài lộ trình này đều có nguy cơ là lừa đảo cao.

Sự kiện Thời gian/Thông tin Mở cổng đặt hàng trước (Pre-order) Ngày 25/06/2026 Ngày ra mắt chính thức Ngày 19/11/2026 Nền tảng hỗ trợ PlayStation 5, Xbox Series X/S Phiên bản PC Chưa có thông báo chính thức

Tính đến thời điểm hiện tại, GTA 6 vẫn là một trong những thương hiệu hái ra tiền lớn nhất thế giới. Phiên bản tiền nhiệm GTA 5 đã bán được hơn 225 triệu bản và thu về 1 tỷ USD chỉ trong 3 ngày đầu ra mắt. Do đó, người dùng cần đặc biệt cảnh giác trước các nguồn tin không chính thống để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mạng trong giai đoạn sức nóng của trò chơi đang lên cao.