Cảnh báo lừa đảo: Mua card RTX 5090 giá 84 triệu trên Amazon nhận về bịch bột giặt Dù có video mở hộp và bằng chứng về trọng lượng gói hàng sai lệch, Amazon Ấn Độ vẫn từ chối hoàn tiền cho khách hàng mua card đồ họa RTX 5090 trị giá gần 84 triệu đồng.

Một vụ việc lừa đảo linh kiện công nghệ cao vừa xảy ra trên nền tảng Amazon Ấn Độ, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho người dùng khi mua sắm các thiết bị đắt tiền trực tuyến. Nạn nhân là Harsh Raj, người đã chi 299,995 Rupee (khoảng 84 triệu đồng) để đặt mua mẫu card đồ họa RTX 5090 Windforce OC 32GB thông qua dịch vụ giao hàng ủy quyền Fulfilled by Amazon.

Sự cố tráo hàng tinh vi và bằng chứng thực tế

Vào ngày 14/3, khi tiến hành khui kiện hàng vừa nhận được, Harsh Raj phát hiện bên trong không phải là chiếc card đồ họa cao cấp mà là một gói bột giặt thương hiệu Ghari nặng 1kg. Đáng chú ý, hộp đựng phần cứng bên ngoài đã có dấu hiệu bị can thiệp: tem niêm phong gốc của nhà sản xuất bị bóc rách và được dán đè lên bởi một mã vạch giả mạo.

Để bảo vệ quyền lợi, nạn nhân đã cung cấp cho Amazon toàn bộ video quay lại quá trình mở hộp không cắt ghép. Điểm mấu chốt nằm ở thông số kỹ thuật: trọng lượng ghi trên nhãn vận chuyển của gói hàng chỉ là 1.56kg, hoàn toàn khớp với trọng lượng của bịch bột giặt và bao bì. Trong khi đó, một chiếc card đồ họa RTX 5090 tiêu chuẩn thường có trọng lượng dao động từ 2.5kg đến 3kg do hệ thống tản nhiệt đồ sộ.

Phản hồi gây tranh cãi từ phía nền tảng thương mại điện tử

Bất chấp những bằng chứng vật lý rõ ràng về sự chênh lệch trọng lượng và video đối chứng, đội ngũ chăm sóc khách hàng của Amazon Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu hoàn tiền sau 8 ngày điều tra nội bộ. Quyết định này đang gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng công nghệ, khi nền tảng này bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ người tiêu dùng trước các gian hàng lừa đảo.

Qua kiểm tra, gian hàng thực hiện giao dịch này có tên là "Fab World Point". Đáng lo ngại hơn, lịch sử đánh giá trên nền tảng cho thấy gian thương này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo tương tự chỉ trong vòng một tuần, với cùng một phương thức là tráo card đồ họa bằng bột giặt.

Rủi ro từ thị trường GPU khan hiếm

Tình trạng lừa đảo nhắm vào dòng GPU cao cấp như RTX 5090 được cho là hệ quả từ cuộc khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ toàn cầu. Khi sản lượng bị thắt chặt và giá thành bị đẩy lên cao, các dòng card đồ họa đầu bảng trở thành mục tiêu béo bở cho tội phạm mạng. Những kẻ lừa đảo lợi dụng sự nôn nóng của người dùng khi săn tìm hàng hiếm để trục lợi thông qua các gian hàng bên thứ ba.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần cực kỳ cẩn trọng khi mua sắm linh kiện đắt đỏ. Ngay cả với các sản phẩm được gắn mác "giao hàng bởi sàn" (Fulfilled), rủi ro vẫn tồn tại nếu quy trình kiểm soát đầu vào của nhà kho không được thực hiện nghiêm ngặt. Việc quay video mở hộp và kiểm tra trọng lượng gói hàng ngay khi nhận là những bước bắt buộc để có căn cứ pháp lý khi xảy ra tranh chấp.