Cảnh báo Philips Hue Bridge Pro có thể ngừng hoạt động sau bản cập nhật phần mềm Nhiều người dùng báo cáo Philips Hue Bridge Pro bị lỗi phần cứng sau khi cập nhật firmware phiên bản 2071353020. Do thiếu tính năng sao lưu, việc thiết lập lại hệ thống có thể tốn nhiều giờ.

Hệ thống chiếu sáng thông minh Philips Hue đang đối mặt với sự cố nghiêm trọng khi bản cập nhật firmware mới nhất có khả năng khiến bộ điều khiển trung tâm Bridge Pro ngừng hoạt động hoàn toàn. Sự cố này không chỉ gây gián đoạn trải nghiệm mà còn buộc người dùng phải đối mặt với quy trình thiết lập lại hệ thống vô cùng phức tạp.

Dấu hiệu nhận biết lỗi trên Philips Hue Bridge Pro

Theo báo cáo từ nhiều người dùng trên Reddit và chuyên trang HueBlog, sau khi cài đặt bản cập nhật phần mềm mới nhất, thiết bị Philips Hue Bridge Pro (có giá khoảng 99 USD) xuất hiện tình trạng "treo". Cụ thể, đèn LED trạng thái trên thiết bị chuyển sang màu đỏ và Bridge không còn phản hồi bất kỳ lệnh nào từ công tắc đèn hay ứng dụng trên điện thoại di động.

Bản cập nhật mới nhất có thể khiến Philips Hue Bridge Pro ngừng hoạt động.

Phiên bản phần mềm được xác định là nguyên nhân gây lỗi mang mã số 2071353020. Đáng chú ý, đây vốn là bản cập nhật được Signify phát hành từ ngày 4/6 với mục đích ban đầu chỉ là khắc phục một số lỗi nhỏ. Tuy nhiên, thay vì cải thiện tính ổn định, nó lại khiến một số thiết bị rơi vào tình trạng không thể sử dụng được ngay cả sau khi đã khởi động lại.

Rủi ro từ việc thiếu tính năng sao lưu dữ liệu

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn do Philips Hue Bridge Pro hiện vẫn chưa hỗ trợ tính năng sao lưu (backup). Điều này đồng nghĩa với việc nếu thiết bị bị hỏng hoặc phải khôi phục cài đặt gốc (factory reset) do lỗi phần mềm, toàn bộ dữ liệu về đèn và phụ kiện sẽ bị xóa sạch.

Đối với những hệ thống nhà thông minh phức tạp bao gồm hàng chục bóng đèn, công tắc âm tường và điều khiển từ xa, việc thiết lập lại từ đầu có thể tiêu tốn nhiều giờ đồng hồ. Người dùng sẽ phải cấu hình lại từng kịch bản chiếu sáng (scenes) cũng như thiết lập lại các kết nối với các nền tảng bên thứ ba như Apple Home hoặc Google Home.

Khuyến nghị tạm thời cho người dùng

Mặc dù số lượng thiết bị bị ảnh hưởng hiện được ghi nhận là không quá lớn, nhưng rủi ro thiết bị ngừng hoạt động vẫn hiện hữu. Cho đến khi Signify đưa ra bản vá lỗi chính thức, các chuyên gia công nghệ khuyến cáo người dùng nên tạm thời tắt tính năng tự động cập nhật phần mềm trong ứng dụng Philips Hue.

Trong trường hợp thiết bị đã bị lỗi đèn đỏ và không phản hồi, giải pháp duy nhất hiện nay là liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Signify để được hướng dẫn sửa chữa hoặc thay thế thiết bị mới. Việc tự ý can thiệp sâu vào phần cứng trong tình trạng này có thể làm mất quyền lợi bảo hành của người dùng.