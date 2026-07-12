Cảnh báo: RTX 5090 nóng chảy đầu nguồn bất chấp công nghệ bảo vệ TempGuard của ASRock Sự cố nóng chảy đầu cắm 12V-2x6 trên card đồ họa RTX 5090 tiếp tục tái diễn, đáng chú ý là hệ thống cảm biến nhiệt độ TempGuard của ASRock đã không thể kích hoạt tính năng tự ngắt như kỳ vọng.

Một người dùng card đồ họa RTX 5090 vừa báo cáo tình trạng đầu cấp nguồn 12V-2x6 bị nóng chảy dù đang sử dụng bộ nguồn ASRock được trang bị công nghệ TempGuard. Đây là tính năng được thiết kế riêng để ngăn chặn các rủi ro về nhiệt trên các dòng GPU có mức tiêu thụ điện năng (TDP) cao.

Cơ chế bảo vệ của ASRock TempGuard

Công nghệ TempGuard của ASRock được tích hợp trong hầu hết các bộ nguồn (PSU) cao cấp của hãng, bao gồm cả các đầu nối 12V-2x6 (12VHPWR). Hệ thống này sử dụng một cảm biến nhiệt điện trở (NTC) nhỏ được đặt ở phía đầu cắm tiếp xúc với GPU.

Về nguyên lý, cảm biến này sẽ liên tục giám sát cường độ dòng điện và nhiệt độ tại đầu nối 16-pin. Nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng an toàn là 105°C (221°F), hệ thống được lập trình để tự động ngắt nguồn điện ngay lập tức nhằm bảo vệ linh kiện khỏi nguy cơ hỏa hoạn hoặc hư hỏng nặng.

Đầu nối nguồn ASRock TempGuard bị cháy cùng với hư hỏng trên cáp PSU

Diễn biến sự cố trên cấu hình RTX 5090

Người dùng có biệt danh Riptide cho biết anh đang sử dụng card đồ họa MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC kết hợp với bộ nguồn ASRock PG1000-PSF. Theo chia sẻ với VideoCardz, Riptide khẳng định đầu cáp đã được cắm chặt, khớp hoàn toàn ở cả hai đầu và không bị uốn cong quá mức.

Hệ thống đã hoạt động ổn định trong vài tuần dưới tải trọng nặng trước khi bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Cụ thể, máy tính liên tục gặp tình trạng treo (crash), khiến người dùng phải kiểm tra phần cứng. Khi tháo máy, anh phát hiện đầu nối 12V-2x6 đã bị biến dạng và cháy sém.

"Tính năng bảo vệ TempGuard chưa bao giờ được kích hoạt và máy tính không hề tự động tắt nguồn", Riptide cho biết. Đáng chú ý, một vài chân cắm trên đầu nối phía TempGuard đã bị cháy. Giả thuyết hiện tại là một trong các chân tiếp điểm đã phải tải dòng điện cao hơn các chân còn lại, tạo ra nhiệt lượng cục bộ cực lớn làm hỏng hệ thống giám sát trước khi nó kịp phản ứng.

Hiệu quả thực tế của các giải pháp chống nóng chảy

Mặc dù sự cố của Riptide là một trường hợp thất bại đáng báo động, nhưng công nghệ TempGuard cũng đã từng chứng minh được hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt khác. Trước đó, một chiếc RTX 5090 đã qua chỉnh sửa (shunt-modded) và ép xung, tiêu thụ lên tới 1350W (vượt xa giới hạn 600W tiêu chuẩn), đã được cứu sống nhờ cảm biến NTC phát hiện kịp thời sự gia tăng nhiệt độ và ngắt nguồn hệ thống.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật cơ bản của đầu nối nguồn:

Thông số Đầu nối 12VHPWR (Cũ) Đầu nối 12V-2x6 (Mới) Công suất tối đa 600W 600W+ Cơ chế an toàn Dựa trên cảm biến dòng Cảm biến nhiệt (tùy hãng) Ngưỡng ngắt TempGuard N/A 105°C (221°F)

Sự cố này cho thấy ngay cả những giải pháp bảo vệ phần cứng tiên tiến nhất hiện nay vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro nóng chảy đầu nối trên các dòng card đồ họa thế hệ mới. Người dùng được khuyến cáo nên thường xuyên kiểm tra độ chắc chắn của đầu cắm nguồn và theo dõi nhiệt độ hệ thống khi vận hành các tác vụ nặng.