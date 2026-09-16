Cảnh báo thủ đoạn lập hàng trăm website giả mạo để chiếm đoạt tiền cọc iPhone 18 Pro Max Lợi dụng gần 300.000 đơn đặt cọc iPhone 18 Pro Series, các website giả mạo tung chiêu giảm giá sâu và giao sớm nhằm lừa chuyển khoản tiền cọc của người dùng.

Trước sức hút khổng lồ của thế hệ iPhone 18 Pro Series với gần 300.000 đơn đặt cọc tại Việt Nam, kẻ xấu đã nhanh chóng dựng lên hàng trăm website giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của người dùng. Các trang này thường tung ra mức giá thấp bất thường cùng cam kết giao máy sớm hơn lịch trình từ hãng để bẫy những khách hàng thiếu cảnh giác.

Chiêu thức ngụy trang tên miền và giao diện tinh vi

Theo báo cáo từ The Guardian và Forbes, sự kiện ra mắt thế hệ smartphone mới của Apple luôn kéo theo làn sóng tấn công phi kỹ thuật và lừa đảo trực tuyến bùng nổ trên diện rộng. Các đối tượng lừa đảo đã sao chép nguyên vẹn giao diện từ trang chủ của Apple hoặc các hệ thống bán lẻ ủy quyền lớn nhằm tạo lòng tin ban đầu cho nạn nhân.

Đáng chú ý, các website lừa đảo thường áp dụng kỹ thuật thay đổi 1 đến 2 ký tự trong tên miền so với địa chỉ gốc chính thức. Thủ đoạn này rất dễ đánh lừa người dùng truy cập từ thiết bị di động, nơi thanh địa chỉ trình duyệt thường bị thu gọn hoặc ẩn bớt chi tiết.

Đánh vào tâm lý săn hàng sớm và bẫy chuyển khoản

Để thúc ép người mua xuống tiền nhanh chóng, kẻ gian thường đưa ra lời hứa hẹn giao hàng trước mốc mở bán chính thức, kèm mức giá rẻ bất thường so với niêm yết. Sau khi người dùng mắc bẫy, trang web sẽ yêu cầu thanh toán toàn bộ 100% giá trị máy hoặc chuyển khoản tiền cọc qua số tài khoản cá nhân, thậm chí qua tiền mã hóa để triệt tiêu khả năng truy vết dòng tiền.

Phiên bản Giá niêm yết chính hãng Tình trạng đặt cọc ghi nhận iPhone 18 Pro Từ 38,999 triệu đồng Nhận lượng quan tâm kỷ lục iPhone 18 Pro Max Từ 41,999 triệu đồng Gần 300.000 lượt đặt cọc tính đến ngày 13/9

Mặc dù mức giá của dòng flagship mới không hề nhỏ, nhu cầu sở hữu sản phẩm tại thị trường trong nước vẫn ở mức kỷ lục. Tính đến ngày 13/9, các hệ thống phân phối trong nước đã ghi nhận gần 300.000 lượt đặt trước, biến đây thành mảnh đất màu mỡ cho các chiến dịch lừa đảo trực tuyến.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn khi đặt mua thiết bị

Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ phát tán qua thư điện tử, tin nhắn hoặc quảng cáo trên mạng xã hội. Biện pháp an toàn nhất là chủ động nhập chính xác địa chỉ website chính thức trực tiếp trên trình duyệt.

Bên cạnh đó, người mua chỉ nên thực hiện đặt trước qua Apple Store Online Việt Nam hoặc hệ thống các đại lý ủy quyền chính thức. Điều này giúp đảm bảo đầy đủ quyền lợi bảo hành, nhận các ưu đãi quà tặng và tham gia chương trình thu cũ đổi mới một cách an toàn kể từ ngày chính thức mở bán 18/9.