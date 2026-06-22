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Canyon Roadlite:ON CF: Xe đạp điện khung carbon siêu nhẹ với động cơ Bosch ẩn mình

Vũ Sơn22/06/2026 07:34

Canyon Roadlite:ON CF gây ấn tượng với trọng lượng chỉ 13,95 kg, sử dụng khung carbon cao cấp, truyền động dây đai và hệ thống pin Bosch 360 Wh tích hợp tinh tế.

Canyon vừa chính thức ra mắt mẫu xe đạp điện mới mang tên Roadlite:ON CF, hướng đến nhóm khách hàng đô thị yêu thích phong cách tối giản và hiệu suất cao. Điểm nhấn lớn nhất của dòng xe này là thiết kế thanh thoát, khiến người nhìn khó có thể nhận ra đây là một chiếc xe có hỗ trợ động cơ điện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xe đạp điện Canyon Roadlite:ON CF với khung carbon và truyền động dây đai
Roadlite:ON CF: Xe đạp điện siêu nhẹ với hệ thống truyền động dây đai

Trọng lượng ấn tượng nhờ vật liệu carbon

Với trọng lượng chỉ 13,95 kg (khoảng 30,75 lbs), Roadlite:ON CF là một trong những mẫu xe đạp điện nhẹ nhất trong phân khúc. Để đạt được con số này, Canyon đã sử dụng khung sợi carbon cao cấp, giúp giảm đáng kể khối lượng so với các dòng khung nhôm truyền thống. Thiết kế khung dạng kim cương cổ điển với ống trên dốc nhẹ tạo nên vẻ ngoài thể thao và năng động.

Sự nhẹ nhàng này không chỉ giúp việc điều khiển xe linh hoạt hơn trong dòng chảy giao thông đô thị mà còn cho phép người dùng dễ dàng mang vác xe lên cầu thang hoặc vào trong nhà – một ưu điểm lớn đối với những người sống tại các căn hộ cao tầng.

Hệ thống động cơ Bosch và truyền động dây đai

Thay vì sử dụng các hệ thống động cơ đặt giữa cồng kềnh, Canyon trang bị cho Roadlite:ON CF động cơ hub (động cơ đặt tại trục bánh xe) của Bosch. Động cơ này được cung cấp năng lượng bởi viên pin PowerTube 360 Wh tích hợp gọn gàng trong khung xe. Cách bố trí này giúp xe duy trì được cấu trúc hình học của một chiếc xe đạp truyền thống, tránh hiện tượng các ống khung bị phình to thô kệch.

Thiết kế tối giản của Canyon Roadlite:ON CF khiến nó trông như xe đạp thường
Thiết kế của xe khiến người dùng khó nhận ra đây là một chiếc xe đạp điện

Đáng chú ý, xe sử dụng hệ thống truyền động bằng dây đai carbon thay vì xích sắt thông thường. Dây đai carbon mang lại khả năng vận hành êm ái, sạch sẽ vì không cần bôi trơn bằng dầu mỡ và có tuổi thọ cao hơn đáng kể so với xích. Tuy nhiên, xe chỉ có một cấp số duy nhất (singlespeed). Mặc dù động cơ điện sẽ hỗ trợ lực đạp, nhưng việc thiếu bộ chuyển số có thể là một thách thức nếu người dùng phải di chuyển trên những cung đường có độ dốc lớn.

Những đánh đổi để đạt được sự tối giản

Để duy trì triết lý thiết kế tối giản và trọng lượng siêu nhẹ, Roadlite:ON CF đã lược bỏ một số bộ phận thường thấy. Xe không được trang bị phuộc giảm xóc; thay vào đó là phuộc carbon cứng giúp hấp thụ các rung động nhỏ nhưng sẽ không hiệu quả khi đi qua các ổ gà lớn hoặc vỉa hè. Ngoài ra, xe cũng không có sẵn chắn bùn hay giá đèo hàng phía sau, dù người dùng có thể lắp thêm nếu chấp nhận tăng trọng lượng tổng thể.

Thông số kỹ thuật cơ bản của Canyon Roadlite:ON CF

Thông số Chi tiết
Trọng lượng 13,95 kg
Vật liệu khung Sợi carbon (CF)
Động cơ Bosch hub motor
Dung lượng pin 360 Wh PowerTube
Hệ thống truyền động Dây đai carbon (Singlespeed)
Giá bán niêm yết 2.999 €

Hiện tại, Canyon Roadlite:ON CF được niêm yết với mức giá 2.999 € với hai tùy chọn màu sắc. Xe đã bao gồm chân chống và hệ thống đèn chiếu sáng tích hợp, sẵn sàng cho các nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố.

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              Canyon Roadlite:ON CF: Xe đạp điện khung carbon siêu nhẹ với động cơ Bosch ẩn mình
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