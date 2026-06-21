Cao Pendant Quang Vinh lỡ hẹn ĐT Việt Nam: Sự chuyên nghiệp và toan tính cho đấu trường châu lục Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh chính thức lên tiếng sau khi vắng mặt trong danh sách triệu tập của HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam tháng 6 vừa qua đã tạo nên không ít bất ngờ khi cái tên Cao Pendant Quang Vinh không xuất hiện. Trong bối cảnh đội tuyển đang ráo riết chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, sự vắng mặt của hậu vệ mang hai dòng máu Việt - Pháp này để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, đồng thời đặt ra những dấu hỏi về toan tính nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Cao Pendant Quang Vinh không lên tuyển Việt Nam lần này.

Sự vắng mặt bất ngờ trong bản danh sách của HLV Kim Sang-sik

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 22/6 tại Hà Nội. Đây là giai đoạn bản lề với chuyến tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc kéo dài từ ngày 2/7 đến 14/7, bao gồm 3 trận giao hữu quốc tế chất lượng. Toàn đội sẽ trở về thi đấu với đội tuyển Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên trước khi bước vào giải vô địch Đông Nam Á.

Đáng chú ý, dù câu lạc bộ Công an Hà Nội đóng góp tới 6 gương mặt ưu tú bao gồm Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long và Lê Văn Đô, nhưng bộ đôi ngôi sao Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh lại bất ngờ vắng mặt. Điều này gây ngạc nhiên bởi cả hai đều được đánh giá là những nhân tố có đẳng cấp vượt trội tại V.League.

Lời khẳng định về sự chuyên nghiệp

Chia sẻ tại Gala V.League Award, Cao Pendant Quang Vinh đã thể hiện thái độ vô cùng chuyên nghiệp và lạc quan trước quyết định của ban huấn luyện. Hậu vệ sinh năm 1997 cho biết anh hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn nhân sự dựa trên sự bàn bạc giữa câu lạc bộ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

"Tôi biết rằng câu lạc bộ và Liên đoàn đã làm việc cùng nhau để lựa chọn cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Vì vậy, tôi thấy không có vấn đề gì. Tôi chúc đội tuyển Việt Nam mọi điều tốt đẹp nhất, chúc toàn đội sẽ vô địch ASEAN Cup", Quang Vinh bày tỏ.

Ưu tiên cho đấu trường châu lục AFC Champions League Elite

Việc không tập trung cùng đội tuyển quốc gia vô tình mở ra một cánh cửa khác cho Quang Vinh. Anh sẽ có toàn bộ thời gian và tâm trí để chuẩn bị cho trận cầu "sinh tử" của câu lạc bộ Công an Hà Nội tại vòng play-off AFC Champions League Elite 2026/27. Đối thủ của họ là Adelaide United, và trận đấu sẽ diễn ra tại Australia vào ngày 11/8 tới.

Đây là sân chơi danh giá nhất cấp câu lạc bộ tại châu Á, nơi yêu cầu nền tảng thể lực và sự tập trung cao độ. Việc Quang Vinh ở lại câu lạc bộ được xem là một sự bổ sung thép cho hàng phòng ngự trong chuyến làm khách đầy giông bão sắp tới.

Lựa chọn nhân sự bên hành lang cánh trái

Trong đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik đã quyết định đặt niềm tin vào Văn Vĩ và Tuấn Tài cho vị trí hậu vệ biên trái. Đây là những cầu thủ có phong độ ổn định và phù hợp với triết lý vận hành sơ đồ chiến thuật mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang xây dựng.

Mặc dù lỡ hẹn với đợt tập trung tháng 6, cánh cửa đội tuyển vẫn luôn rộng mở với một cầu thủ có tư duy chơi bóng hiện đại như Cao Pendant Quang Vinh. Người hâm mộ kỳ vọng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đấu trường châu lục, anh sẽ sớm trở lại để cống hiến cho màu áo đỏ của đội tuyển quốc gia.