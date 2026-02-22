Cao Pendant Quang Vinh: Tôi và Đoàn Văn Hậu sẽ là đối tác thay vì đối thủ Hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh bác bỏ tin đồn cạnh tranh vị trí tại CLB Công an Hà Nội, đồng thời bày tỏ mong muốn được sát cánh cùng Đoàn Văn Hậu trong màu áo tuyển Việt Nam.

Cao Pendant Quang Vinh đã chính thức lên tiếng bác bỏ những hoài nghi về cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt với Đoàn Văn Hậu tại CLB Công an Hà Nội. Thay vì một cuộc đối đầu nội bộ, hậu vệ Việt kiều Pháp khẳng định sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người đồng đội và tin rằng cả hai có thể tạo nên sự kết hợp ăn ý trong tương lai.

Cao Pendant Quang Vinh dành những lời khen ngợi cho Đoàn Văn Hậu.

Sự thấu hiểu chuyên môn thay vì áp lực cạnh tranh

Tại V-League, việc sở hữu đồng thời hai hậu vệ trái đẳng cấp hàng đầu như Cao Pendant Quang Vinh và Đoàn Văn Hậu thường được giới chuyên môn coi là một "bài toán khó" trong việc sắp xếp nhân sự. Tuy nhiên, Quang Vinh cho rằng sự hiện diện của cả hai mang lại lợi ích chung thay vì tạo ra áp lực tiêu cực.

Hậu vệ trưởng thành từ bóng đá Pháp chia sẻ rằng việc thi đấu cùng vị trí giúp họ dễ dàng thấu hiểu tư duy của nhau hơn. Anh đánh giá Văn Hậu là một cầu thủ xuất sắc và tiết lộ cả hai thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, giao tiếp cởi mở trên sân tập để hoàn thiện lối chơi cho hành lang cánh của Công an Hà Nội.

"Sự hiểu ý giữa chúng tôi mang lại lợi ích chung cho toàn đội", Quang Vinh nhấn mạnh. Tinh thần cầu tiến này đang giúp đội bóng ngành công an sở hữu một hành lang trái không chỉ vững chắc trong phòng ngự mà còn cực kỳ biến hóa trong các phương án tấn công.

Khát vọng sát cánh trong màu áo tuyển Việt Nam

Đáng chú ý, Cao Pendant Quang Vinh còn bày tỏ mong muốn được cùng Đoàn Văn Hậu cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây được xem là một gợi ý chiến thuật đầy triển vọng, khi cả hai đều sở hữu những tố chất hiện đại và khả năng thích nghi cao với nhiều sơ đồ khác nhau.

Hậu vệ Việt kiều tin rằng nếu cả hai cùng ra sân, nền tảng ăn ý đã được xây dựng tại cấp câu lạc bộ sẽ trở thành vũ khí quan trọng cho tuyển Việt Nam. Sự kết hợp giữa tư duy chơi bóng từ châu Âu của Quang Vinh và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn của Văn Hậu hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho đội hình của "Chiến binh Sao vàng".

Có thể thấy, sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai ngôi sao này đã xóa tan những lo ngại về sự cạnh tranh không lành mạnh. Với bộ đôi hậu vệ trái đẳng cấp này, Công an Hà Nội đang nắm giữ những quân bài chất lượng nhất cho tham vọng chinh phục các danh hiệu đỉnh cao, đồng thời mở ra những lựa chọn tối ưu cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia trong các chiến dịch quốc tế sắp tới.