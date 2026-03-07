Về Báo Hà Tĩnh

Cập nhật 09:00 sáng 03/07/2026: Giá vàng tăng 3 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang

Vũ Sơn03/07/2026 08:58

Sáng 03/07/2026, giá vàng SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt tăng 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng BTMC SJC giữ nguyên.

Cập nhật lúc 09:00 sáng ngày 03/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động so với hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn điều chỉnh giá mua và giá bán tăng 3 triệu đồng/lượng, trong khi BTMC SJC giữ nguyên cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay 03/07/2026
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00

  • SJC: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
  • DOJI Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
  • DOJI TP.HCM: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 148,2 triệu đồng (+3 triệu), bán 152,2 triệu đồng (+3 triệu)
  • BTMC SJC: mua 145 triệu đồng (không đổi), bán 148,4 triệu đồng (không đổi)
  • Phú Quý SJC: mua 148 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
  • PNJ TP.HCM: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
  • PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán
SJC148,4151,4+3+3
DOJI Hà Nội148,4151,4+3+3
DOJI TP.HCM148,4151,4+3+3
Bảo Tín Minh Châu (BTMH)148,2152,2+3+3
BTMC SJC145,0148,400
Phú Quý SJC148,0151,4+3+3
PNJ TP.HCM148,4151,4+3+3
PNJ Hà Nội148,4151,4+3+3

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Đọc nhiều

            Thị trường
            Cập nhật 09:00 sáng 03/07/2026: Giá vàng tăng 3 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang
            • Mặc định

            Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

            Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

            Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

            Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

            QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

            Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

            © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

            Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO