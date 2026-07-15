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Cập nhật 09:00 sáng 15/07/2026: Giá vàng đồng loạt tăng thêm 1 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn15/07/2026 09:00

Cập nhật lúc 09:00 sáng 15/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua: 6 thương hiệu tăng 1.000.000 đồng, BTMH giảm 1.000.000 đồng, BTMC SJC đi ngang.

Lúc 09:00 sáng 15/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận 6 thương hiệu tăng 1.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Riêng BTMH giảm 1.000.000 đồng ở cả hai chiều, trong khi BTMC SJC đi ngang.

Giá bán hôm nay cao nhất là 148.500.000 đồng, xuất hiện tại SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC. Mức mua cao nhất là 145.500.000 đồng tại SJC, DOJI HN và DOJI SG.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

  • SJC: mua 145.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 148.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.
  • DOJI HN: mua 145.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 148.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.
  • DOJI SG: mua 145.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 148.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.
  • BTMH: mua 143.500.000 đồng, giảm 1.000.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, giảm 1.000.000 đồng.
  • BTMC SJC: mua 142.500.000 đồng, đi ngang; bán 147.500.000 đồng, đi ngang.
  • Phú Qúy SJC: mua 145.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 148.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.
  • PNJ TP.HCM: mua 144.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 148.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.
  • PNJ Hà Nội: mua 144.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 148.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC145.500.000 đồng148.500.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng
DOJI HN145.500.000 đồng148.500.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng
DOJI SG145.500.000 đồng148.500.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng
BTMH143.500.000 đồng147.500.000 đồng-1.000.000 đồng-1.000.000 đồng
BTMC SJC142.500.000 đồng147.500.000 đồng00
Phú Qúy SJC145.000.000 đồng148.500.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng
PNJ TP.HCM144.500.000 đồng148.000.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng
PNJ Hà Nội144.500.000 đồng148.000.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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