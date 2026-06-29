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Cập nhật 09:01 sáng 29/06/2026: Giá vàng giảm khoảng 500 nghìn đồng, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang

Vũ Sơn29/06/2026 09:01

Sáng 29/06/2026 lúc 09:01, giá vàng SJC, BTMH, Phú Quý SJC và PNJ giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua; DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC giữ nguyên.

Cập nhật lúc 09:01 sáng ngày 29/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động không đồng đều giữa các thương hiệu. Nhiều đơn vị điều chỉnh giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng cả chiều mua lẫn chiều bán so với hôm qua, trong khi một số thương hiệu giữ nguyên mức giá.

Giá vàng hôm nay 29/06/2026
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:01

  • SJC: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)
  • DOJI Hà Nội: mua 145,5 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi)
  • DOJI TP.HCM: mua 145,5 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi)
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 143,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 147,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu)
  • BTMC SJC: mua 144,3 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi)
  • Phú Quý SJC: mua 144,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)
  • PNJ TP.HCM: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)
  • PNJ Hà Nội: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/− Mua +/− Bán
SJC145,0005148,0005−0,4995−0,4995
DOJI Hà Nội145,5148,500
DOJI TP.HCM145,5148,500
BTMH143,8005147,8005−0,4995−0,4995
BTMC SJC144,3148,500
Phú Quý SJC144,8005148,0005−0,4995−0,4995
PNJ TP.HCM145,0005148,0005−0,4995−0,4995
PNJ Hà Nội145,0005148,0005−0,4995−0,4995

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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              Thị trường
              Cập nhật 09:01 sáng 29/06/2026: Giá vàng giảm khoảng 500 nghìn đồng, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang
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