Thị trường Cập nhật 09:01 sáng 29/06/2026: Giá vàng giảm khoảng 500 nghìn đồng, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang Sáng 29/06/2026 lúc 09:01, giá vàng SJC, BTMH, Phú Quý SJC và PNJ giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua; DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC giữ nguyên.

Cập nhật lúc 09:01 sáng ngày 29/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động không đồng đều giữa các thương hiệu. Nhiều đơn vị điều chỉnh giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng cả chiều mua lẫn chiều bán so với hôm qua, trong khi một số thương hiệu giữ nguyên mức giá.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:01

SJC : mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)

: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu) DOJI Hà Nội : mua 145,5 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi)

: mua 145,5 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi) DOJI TP.HCM : mua 145,5 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi)

: mua 145,5 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 143,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 147,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu)

: mua 143,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 147,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu) BTMC SJC : mua 144,3 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi)

: mua 144,3 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 144,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)

: mua 144,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu) PNJ TP.HCM : mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)

: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu) PNJ Hà Nội: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/− Mua +/− Bán SJC 145,0005 148,0005 −0,4995 −0,4995 DOJI Hà Nội 145,5 148,5 0 0 DOJI TP.HCM 145,5 148,5 0 0 BTMH 143,8005 147,8005 −0,4995 −0,4995 BTMC SJC 144,3 148,5 0 0 Phú Quý SJC 144,8005 148,0005 −0,4995 −0,4995 PNJ TP.HCM 145,0005 148,0005 −0,4995 −0,4995 PNJ Hà Nội 145,0005 148,0005 −0,4995 −0,4995

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.