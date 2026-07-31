Thị trường Cập nhật 09:01 sáng 31/07/2026: Giá vàng đa số tăng 1.500.000 đồng, riêng BTMC VRTL đi ngang Cập nhật lúc 09:01 sáng 31/07/2026: giá vàng hôm nay so với hôm qua, 7 dòng tăng 1.500.000 ở hai chiều; 2 dòng đi ngang, BTMH bán 144.500.000, cao nhất.

Lúc 09:01 sáng 31/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận 7 dòng cùng tăng 1.500.000 ở cả giá mua và giá bán. Hai dòng BTMC VRTL và BTMC SJC đi ngang, không thay đổi so với hôm qua.

BTMH có giá mua 140.600.000 và giá bán 144.500.000. Trong nhóm tăng, các mức chênh lệch mua và bán đều là 1.500.000.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:01 sáng

BTMH : mua 140.600.000, tăng 1.500.000; bán 144.500.000, tăng 1.500.000.

: mua 140.600.000, tăng 1.500.000; bán 144.500.000, tăng 1.500.000. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC : cùng mua 139.200.000, bán 143.200.000; mỗi chiều tăng 1.500.000.

: cùng mua 139.200.000, bán 143.200.000; mỗi chiều tăng 1.500.000. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : cùng mua 138.200.000, bán 143.100.000; mỗi chiều tăng 1.500.000.

: cùng mua 138.200.000, bán 143.100.000; mỗi chiều tăng 1.500.000. BTMC VRTL : mua 139.100.000, bán 143.000.000; không thay đổi.

: mua 139.100.000, bán 143.000.000; không thay đổi. BTMC SJC: mua 137.700.000, bán 141.700.000; không thay đổi.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay Mua hôm qua Bán hôm qua +/- Mua +/- Bán SJC 139.200.000 143.200.000 137.700.000 141.700.000 +1.500.000 +1.500.000 DOJI HN 139.200.000 143.200.000 137.700.000 141.700.000 +1.500.000 +1.500.000 DOJI SG 139.200.000 143.200.000 137.700.000 141.700.000 +1.500.000 +1.500.000 BTMH 140.600.000 144.500.000 139.100.000 143.000.000 +1.500.000 +1.500.000 BTMC VRTL 139.100.000 143.000.000 139.100.000 143.000.000 0 0 BTMC SJC 137.700.000 141.700.000 137.700.000 141.700.000 0 0 Phú Qúy SJC 139.200.000 143.200.000 137.700.000 141.700.000 +1.500.000 +1.500.000 PNJ TP.HCM 138.200.000 143.100.000 136.700.000 141.600.000 +1.500.000 +1.500.000 PNJ Hà Nội 138.200.000 143.100.000 136.700.000 141.600.000 +1.500.000 +1.500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.