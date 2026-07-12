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Cập nhật 09:02 sáng 12/07/2026: Giá vàng đi ngang so với hôm qua

Vũ Sơn12/07/2026 08:57

Lúc 09:02 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay tại 8 thương hiệu đều không đổi so với hôm qua; SJC và DOJI cùng mua 146.900, bán 149.900.

Cập nhật lúc 09:02 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay tại cả 8 thương hiệu trong bảng đều đi ngang so với hôm qua. SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết giá mua 146.900 và giá bán 149.900; các mức chênh lệch mua, bán đều là +0.000.

BTMH, BTMC SJC, Phú Qúy SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cũng không thay đổi ở cả hai chiều mua và bán. Bảng dữ liệu không nêu đơn vị giá, vì vậy các mức giá được giữ nguyên theo nguồn.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:02 sáng

  • SJC: mua 146.900, thay đổi +0.000; bán 149.900, thay đổi +0.000.
  • DOJI HN: mua 146.900, thay đổi +0.000; bán 149.900, thay đổi +0.000.
  • DOJI SG: mua 146.900, thay đổi +0.000; bán 149.900, thay đổi +0.000.
  • BTMH: mua 145.000, thay đổi +0.000; bán 149.000, thay đổi +0.000.
  • BTMC SJC: mua 145.000, thay đổi +0.000; bán 149.900, thay đổi +0.000.
  • Phú Qúy SJC: mua 146.300, thay đổi +0.000; bán 149.900, thay đổi +0.000.
  • PNJ TP.HCM: mua 145.000, thay đổi +0.000; bán 149.000, thay đổi +0.000.
  • PNJ Hà Nội: mua 145.000, thay đổi +0.000; bán 149.000, thay đổi +0.000.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC146.900149.900+0.000+0.000
DOJI HN146.900149.900+0.000+0.000
DOJI SG146.900149.900+0.000+0.000
BTMH145.000149.000+0.000+0.000
BTMC SJC145.000149.900+0.000+0.000
Phú Qúy SJC146.300149.900+0.000+0.000
PNJ TP.HCM145.000149.000+0.000+0.000
PNJ Hà Nội145.000149.000+0.000+0.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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        Cập nhật 09:02 sáng 12/07/2026: Giá vàng đi ngang so với hôm qua
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