Cập nhật 09:10 sáng 21/07/2026: Giá vàng đi ngang, riêng BTMC SJC tiếp tục giảm Lúc 09:10 sáng 21/07/2026, phần lớn giá vàng đi ngang so với hôm qua; BTMC VRTL tăng 200.000 đồng, còn BTMC SJC giảm 900.000 đồng giá bán.

Cập nhật lúc 09:16 sáng 21/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua chủ yếu đi ngang tại 7 trong 9 thương hiệu được thống kê. BTMC VRTL tăng 200.000 đồng ở cả giá mua và giá bán, trong khi BTMC SJC tăng 200.000 đồng ở chiều mua nhưng giảm 900.000 đồng ở chiều bán.

Giá mua hôm nay dao động từ 141.000.000 đến 143.000.000 đồng, còn giá bán nằm trong khoảng 145.000.000–146.600.000 đồng theo từng thương hiệu.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10

SJC : mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.

: mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang. DOJI HN : mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.

: mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang. DOJI SG : mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.

: mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang. BTMH : mua 142.400.000 đồng, đi ngang; bán 146.400.000 đồng, đi ngang.

: mua 142.400.000 đồng, đi ngang; bán 146.400.000 đồng, đi ngang. BTMC VRTL : mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng.

: mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng. BTMC SJC : mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.000.000 đồng, giảm 900.000 đồng.

: mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.000.000 đồng, giảm 900.000 đồng. Phú Qúy SJC : mua 142.500.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.

: mua 142.500.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang. PNJ TP.HCM : mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.

: mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang. PNJ Hà Nội: mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 143.000.000 đồng 146.000.000 đồng 0 0 DOJI HN 143.000.000 đồng 146.000.000 đồng 0 0 DOJI SG 143.000.000 đồng 146.000.000 đồng 0 0 BTMH 142.400.000 đồng 146.400.000 đồng 0 0 BTMC VRTL 142.600.000 đồng 146.600.000 đồng +200.000 +200.000 BTMC SJC 142.600.000 đồng 146.000.000 đồng +200.000 -900.000 Phú Qúy SJC 142.500.000 đồng 146.000.000 đồng 0 0 PNJ TP.HCM 141.000.000 đồng 145.000.000 đồng 0 0 PNJ Hà Nội 141.000.000 đồng 145.000.000 đồng 0 0

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.