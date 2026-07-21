Cập nhật 09:10 sáng 21/07/2026: Giá vàng đi ngang, riêng BTMC SJC tiếp tục giảm
Lúc 09:10 sáng 21/07/2026, phần lớn giá vàng đi ngang so với hôm qua; BTMC VRTL tăng 200.000 đồng, còn BTMC SJC giảm 900.000 đồng giá bán.
Cập nhật lúc 09:16 sáng 21/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua chủ yếu đi ngang tại 7 trong 9 thương hiệu được thống kê. BTMC VRTL tăng 200.000 đồng ở cả giá mua và giá bán, trong khi BTMC SJC tăng 200.000 đồng ở chiều mua nhưng giảm 900.000 đồng ở chiều bán.
Giá mua hôm nay dao động từ 141.000.000 đến 143.000.000 đồng, còn giá bán nằm trong khoảng 145.000.000–146.600.000 đồng theo từng thương hiệu.
Điểm nhanh lúc 09:10
- SJC: mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.
- DOJI HN: mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.
- DOJI SG: mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.
- BTMH: mua 142.400.000 đồng, đi ngang; bán 146.400.000 đồng, đi ngang.
- BTMC VRTL: mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng.
- BTMC SJC: mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.000.000 đồng, giảm 900.000 đồng.
- Phú Qúy SJC: mua 142.500.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.
- PNJ TP.HCM: mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.
- PNJ Hà Nội: mua 143.000.000 đồng, đi ngang; bán 146.000.000 đồng, đi ngang.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|143.000.000 đồng
|146.000.000 đồng
|0
|0
|DOJI HN
|143.000.000 đồng
|146.000.000 đồng
|0
|0
|DOJI SG
|143.000.000 đồng
|146.000.000 đồng
|0
|0
|BTMH
|142.400.000 đồng
|146.400.000 đồng
|0
|0
|BTMC VRTL
|142.600.000 đồng
|146.600.000 đồng
|+200.000
|+200.000
|BTMC SJC
|142.600.000 đồng
|146.000.000 đồng
|+200.000
|-900.000
|Phú Qúy SJC
|142.500.000 đồng
|146.000.000 đồng
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|141.000.000 đồng
|145.000.000 đồng
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|141.000.000 đồng
|145.000.000 đồng
|0
|0
Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.