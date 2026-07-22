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Cập nhật 09:10 sáng 22/07/2026: Giá vàng tăng 600–800 nghìn đồng, riêng BTMC SJC tăng 1,1 triệu đồng

Vũ Sơn22/07/2026 09:12

Giá vàng cập nhật lúc 09:10 sáng 22/07/2026: 9 thương hiệu đều tăng so với hôm qua; giá bán tăng 600.000–800.000 đồng, giá mua tăng cao nhất 1.100.000 đồng.

Lúc 09:10 sáng 22/07/2026, giá vàng của cả 9 thương hiệu trong bảng dữ liệu đều tăng so với hôm qua. Giá bán tăng từ 600.000 đến 800.000 đồng, trong khi mức tăng giá mua cao nhất là 1.100.000 đồng tại BTMC SJC.

BTMC VRTL có giá bán hôm nay cao nhất, ở mức 147.500.000; BTMC SJC có mức tăng giá mua lớn nhất, thêm 1.100.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

  • BTMC SJC: mua 143.700.000, tăng 1.100.000; bán 147.000.000, tăng 600.000.
  • BTMC VRTL: mua 143.700.000, tăng 700.000; bán 147.500.000, tăng 800.000.
  • Phú Qúy SJC: mua 143.200.000, tăng 700.000; bán 147.000.000, tăng 600.000.
  • SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMH: cùng mua 144.000.000, bán 147.000.000; giá mua và giá bán cùng tăng 600.000.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 143.700.000, tăng 1.100.000; bán 147.000.000, tăng 600.000.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC144.000.000147.000.000+600.000+600.000
DOJI HN144.000.000147.000.000+600.000+600.000
DOJI SG144.000.000147.000.000+600.000+600.000
BTMH144.000.000147.000.000+600.000+600.000
BTMC VRTL143.700.000147.500.000+700.000+800.000
BTMC SJC143.700.000147.000.000+1.100.000+600.000
Phú Qúy SJC143.200.000147.000.000+700.000+600.000
PNJ TP.HCM144.000.000147.000.000+600.000+600.000
PNJ Hà Nội144.000.000147.000.000+600.000+600.000

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:10 sáng 22/07/2026: Giá vàng tăng 600–800 nghìn đồng, riêng BTMC SJC tăng 1,1 triệu đồng
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