Cập nhật 09:10 sáng 22/07/2026: Giá vàng tăng 600–800 nghìn đồng, riêng BTMC SJC tăng 1,1 triệu đồng
Giá vàng cập nhật lúc 09:10 sáng 22/07/2026: 9 thương hiệu đều tăng so với hôm qua; giá bán tăng 600.000–800.000 đồng, giá mua tăng cao nhất 1.100.000 đồng.
Lúc 09:10 sáng 22/07/2026, giá vàng của cả 9 thương hiệu trong bảng dữ liệu đều tăng so với hôm qua. Giá bán tăng từ 600.000 đến 800.000 đồng, trong khi mức tăng giá mua cao nhất là 1.100.000 đồng tại BTMC SJC.
BTMC VRTL có giá bán hôm nay cao nhất, ở mức 147.500.000; BTMC SJC có mức tăng giá mua lớn nhất, thêm 1.100.000 đồng so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:10 sáng
- BTMC SJC: mua 143.700.000, tăng 1.100.000; bán 147.000.000, tăng 600.000.
- BTMC VRTL: mua 143.700.000, tăng 700.000; bán 147.500.000, tăng 800.000.
- Phú Qúy SJC: mua 143.200.000, tăng 700.000; bán 147.000.000, tăng 600.000.
- SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMH: cùng mua 144.000.000, bán 147.000.000; giá mua và giá bán cùng tăng 600.000.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 143.700.000, tăng 1.100.000; bán 147.000.000, tăng 600.000.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI HN
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI SG
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
|BTMH
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
|BTMC VRTL
|143.700.000
|147.500.000
|+700.000
|+800.000
|BTMC SJC
|143.700.000
|147.000.000
|+1.100.000
|+600.000
|Phú Qúy SJC
|143.200.000
|147.000.000
|+700.000
|+600.000
|PNJ TP.HCM
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
|PNJ Hà Nội
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.