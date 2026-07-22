Cập nhật 09:10 sáng 22/07/2026: Giá vàng tăng 600–800 nghìn đồng, riêng BTMC SJC tăng 1,1 triệu đồng Giá vàng cập nhật lúc 09:10 sáng 22/07/2026: 9 thương hiệu đều tăng so với hôm qua; giá bán tăng 600.000–800.000 đồng, giá mua tăng cao nhất 1.100.000 đồng.

Lúc 09:10 sáng 22/07/2026, giá vàng của cả 9 thương hiệu trong bảng dữ liệu đều tăng so với hôm qua. Giá bán tăng từ 600.000 đến 800.000 đồng, trong khi mức tăng giá mua cao nhất là 1.100.000 đồng tại BTMC SJC.

BTMC VRTL có giá bán hôm nay cao nhất, ở mức 147.500.000; BTMC SJC có mức tăng giá mua lớn nhất, thêm 1.100.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

BTMC SJC : mua 143.700.000, tăng 1.100.000; bán 147.000.000, tăng 600.000.

: mua 143.700.000, tăng 1.100.000; bán 147.000.000, tăng 600.000. BTMC VRTL : mua 143.700.000, tăng 700.000; bán 147.500.000, tăng 800.000.

: mua 143.700.000, tăng 700.000; bán 147.500.000, tăng 800.000. Phú Qúy SJC : mua 143.200.000, tăng 700.000; bán 147.000.000, tăng 600.000.

: mua 143.200.000, tăng 700.000; bán 147.000.000, tăng 600.000. SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMH : cùng mua 144.000.000, bán 147.000.000; giá mua và giá bán cùng tăng 600.000.

: cùng mua 144.000.000, bán 147.000.000; giá mua và giá bán cùng tăng 600.000. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 143.700.000, tăng 1.100.000; bán 147.000.000, tăng 600.000.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000 DOJI HN 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000 DOJI SG 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000 BTMH 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000 BTMC VRTL 143.700.000 147.500.000 +700.000 +800.000 BTMC SJC 143.700.000 147.000.000 +1.100.000 +600.000 Phú Qúy SJC 143.200.000 147.000.000 +700.000 +600.000 PNJ TP.HCM 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000 PNJ Hà Nội 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.