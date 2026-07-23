Cập nhật 09:10 sáng 23/07/2026: Giá vàng giảm 4–4,2 triệu đồng, riêng BTMC VRTL giảm 4,2 triệu đồng Giá vàng trong nước lúc 09:10 sáng 23/07/2026 đồng loạt giảm so với hôm qua; giá bán hôm nay từ 141.000.000 đến 143.000.000 đồng theo từng thương hiệu.

Cập nhật lúc 09:10 sáng 23/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều giảm ở cả chiều mua và bán so với hôm qua. Giá bán giảm từ 4.000.000 đến 4.200.000 đồng, trong đó BTMC VRTL ghi nhận mức giảm 4.200.000 đồng.

Ở chiều mua, mức giảm dao động từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng giảm 6.000.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

BTMC VRTL : mua 138.000.000 đồng, giảm 5.400.000 đồng; bán 143.000.000 đồng, giảm 4.200.000 đồng.

: mua 138.000.000 đồng, giảm 5.400.000 đồng; bán 143.000.000 đồng, giảm 4.200.000 đồng. SJC, DOJI HN và DOJI SG : cùng mua 136.000.000 đồng, giảm 6.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.

: cùng mua 136.000.000 đồng, giảm 6.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng. BTMH : mua 138.500.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.

: mua 138.500.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng. BTMC SJC : mua 137.000.000 đồng, giảm 5.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.

: mua 137.000.000 đồng, giảm 5.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 136.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 141.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 136.000.000 142.000.000 -6.000.000 -4.000.000 DOJI HN 136.000.000 142.000.000 -6.000.000 -4.000.000 DOJI SG 136.000.000 142.000.000 -6.000.000 -4.000.000 BTMH 138.500.000 142.000.000 -4.000.000 -4.000.000 BTMC VRTL 138.000.000 143.000.000 -5.400.000 -4.200.000 BTMC SJC 137.000.000 142.000.000 -5.000.000 -4.000.000 Phú Qúy SJC 136.000.000 142.000.000 -5.500.000 -4.000.000 PNJ TP.HCM 136.000.000 141.000.000 -4.000.000 -4.000.000 PNJ Hà Nội 136.000.000 141.000.000 -4.000.000 -4.000.000

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.