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Cập nhật 09:10 sáng 23/07/2026: Giá vàng giảm 4–4,2 triệu đồng, riêng BTMC VRTL giảm 4,2 triệu đồng

Vũ Sơn23/07/2026 09:15

Giá vàng trong nước lúc 09:10 sáng 23/07/2026 đồng loạt giảm so với hôm qua; giá bán hôm nay từ 141.000.000 đến 143.000.000 đồng theo từng thương hiệu.

Cập nhật lúc 09:10 sáng 23/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều giảm ở cả chiều mua và bán so với hôm qua. Giá bán giảm từ 4.000.000 đến 4.200.000 đồng, trong đó BTMC VRTL ghi nhận mức giảm 4.200.000 đồng.

Ở chiều mua, mức giảm dao động từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng giảm 6.000.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

  • BTMC VRTL: mua 138.000.000 đồng, giảm 5.400.000 đồng; bán 143.000.000 đồng, giảm 4.200.000 đồng.
  • SJC, DOJI HN và DOJI SG: cùng mua 136.000.000 đồng, giảm 6.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.
  • BTMH: mua 138.500.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.
  • BTMC SJC: mua 137.000.000 đồng, giảm 5.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 136.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 141.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC136.000.000142.000.000-6.000.000-4.000.000
DOJI HN136.000.000142.000.000-6.000.000-4.000.000
DOJI SG136.000.000142.000.000-6.000.000-4.000.000
BTMH138.500.000142.000.000-4.000.000-4.000.000
BTMC VRTL138.000.000143.000.000-5.400.000-4.200.000
BTMC SJC137.000.000142.000.000-5.000.000-4.000.000
Phú Qúy SJC136.000.000142.000.000-5.500.000-4.000.000
PNJ TP.HCM136.000.000141.000.000-4.000.000-4.000.000
PNJ Hà Nội136.000.000141.000.000-4.000.000-4.000.000

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:10 sáng 23/07/2026: Giá vàng giảm 4–4,2 triệu đồng, riêng BTMC VRTL giảm 4,2 triệu đồng
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