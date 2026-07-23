Cập nhật 09:10 sáng 23/07/2026: Giá vàng giảm 4–4,2 triệu đồng, riêng BTMC VRTL giảm 4,2 triệu đồng
Giá vàng trong nước lúc 09:10 sáng 23/07/2026 đồng loạt giảm so với hôm qua; giá bán hôm nay từ 141.000.000 đến 143.000.000 đồng theo từng thương hiệu.
Cập nhật lúc 09:10 sáng 23/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều giảm ở cả chiều mua và bán so với hôm qua. Giá bán giảm từ 4.000.000 đến 4.200.000 đồng, trong đó BTMC VRTL ghi nhận mức giảm 4.200.000 đồng.
Ở chiều mua, mức giảm dao động từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng giảm 6.000.000 đồng so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:10 sáng
- BTMC VRTL: mua 138.000.000 đồng, giảm 5.400.000 đồng; bán 143.000.000 đồng, giảm 4.200.000 đồng.
- SJC, DOJI HN và DOJI SG: cùng mua 136.000.000 đồng, giảm 6.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.
- BTMH: mua 138.500.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.
- BTMC SJC: mua 137.000.000 đồng, giảm 5.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 136.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 141.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|136.000.000
|142.000.000
|-6.000.000
|-4.000.000
|DOJI HN
|136.000.000
|142.000.000
|-6.000.000
|-4.000.000
|DOJI SG
|136.000.000
|142.000.000
|-6.000.000
|-4.000.000
|BTMH
|138.500.000
|142.000.000
|-4.000.000
|-4.000.000
|BTMC VRTL
|138.000.000
|143.000.000
|-5.400.000
|-4.200.000
|BTMC SJC
|137.000.000
|142.000.000
|-5.000.000
|-4.000.000
|Phú Qúy SJC
|136.000.000
|142.000.000
|-5.500.000
|-4.000.000
|PNJ TP.HCM
|136.000.000
|141.000.000
|-4.000.000
|-4.000.000
|PNJ Hà Nội
|136.000.000
|141.000.000
|-4.000.000
|-4.000.000
Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.