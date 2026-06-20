Cập nhật 09:17 sáng 20/06/2026: Giá vàng SJC và BTMH tăng 500 nghìn đồng/chỉ, DOJI và PNJ đi ngang Sáng 20/06/2026, vàng SJC niêm yết mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua; DOJI và PNJ giữ nguyên giá.

Cập nhật lúc 09:17 sáng ngày 20/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận một số thay đổi so với phiên hôm qua. Vàng SJC tại đơn vị phát hành tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán, trong khi DOJI (cả Hà Nội và TP.HCM) cùng PNJ giữ nguyên mức giá từ hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:17

SJC : mua 144,2 triệu đồng (+500.000), bán 147,2 triệu đồng (+500.000)

: mua 144,2 triệu đồng (+500.000), bán 147,2 triệu đồng (+500.000) DOJI Hà Nội : mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,5 triệu đồng (không đổi)

: mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,5 triệu đồng (không đổi) DOJI TP.HCM : mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,5 triệu đồng (không đổi)

: mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,5 triệu đồng (không đổi) BTMH : mua 143,0 triệu đồng (+500.000), bán 147,5 triệu đồng (+500.000)

: mua 143,0 triệu đồng (+500.000), bán 147,5 triệu đồng (+500.000) BTMC SJC : mua 143,7 triệu đồng (không đổi), bán 147,2 triệu đồng (+500.000)

: mua 143,7 triệu đồng (không đổi), bán 147,2 triệu đồng (+500.000) Phú Quý SJC : mua 143,7 triệu đồng (không đổi), bán 147,2 triệu đồng (+500.000)

: mua 143,7 triệu đồng (không đổi), bán 147,2 triệu đồng (+500.000) PNJ TP.HCM : mua 143,6 triệu đồng (không đổi), bán 146,6 triệu đồng (không đổi)

: mua 143,6 triệu đồng (không đổi), bán 146,6 triệu đồng (không đổi) PNJ Hà Nội: mua 143,6 triệu đồng (không đổi), bán 146,6 triệu đồng (không đổi)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144,20 147,20 +0,50 +0,50 DOJI Hà Nội 142,50 146,50 0 0 DOJI TP.HCM 142,50 146,50 0 0 BTMH 143,00 147,50 +0,50 +0,50 BTMC SJC 143,70 147,20 0 +0,50 Phú Quý SJC 143,70 147,20 0 +0,50 PNJ TP.HCM 143,60 146,60 0 0 PNJ Hà Nội 143,60 146,60 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.