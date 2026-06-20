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Cập nhật 09:17 sáng 20/06/2026: Giá vàng SJC và BTMH tăng 500 nghìn đồng/chỉ, DOJI và PNJ đi ngang

Vũ Sơn20/06/2026 09:13

Sáng 20/06/2026, vàng SJC niêm yết mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua; DOJI và PNJ giữ nguyên giá.

Cập nhật lúc 09:17 sáng ngày 20/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận một số thay đổi so với phiên hôm qua. Vàng SJC tại đơn vị phát hành tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán, trong khi DOJI (cả Hà Nội và TP.HCM) cùng PNJ giữ nguyên mức giá từ hôm qua.

Giá vàng hôm nay 20/06/2026 cập nhật sáng sớm
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:17

  • SJC: mua 144,2 triệu đồng (+500.000), bán 147,2 triệu đồng (+500.000)
  • DOJI Hà Nội: mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,5 triệu đồng (không đổi)
  • DOJI TP.HCM: mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,5 triệu đồng (không đổi)
  • BTMH: mua 143,0 triệu đồng (+500.000), bán 147,5 triệu đồng (+500.000)
  • BTMC SJC: mua 143,7 triệu đồng (không đổi), bán 147,2 triệu đồng (+500.000)
  • Phú Quý SJC: mua 143,7 triệu đồng (không đổi), bán 147,2 triệu đồng (+500.000)
  • PNJ TP.HCM: mua 143,6 triệu đồng (không đổi), bán 146,6 triệu đồng (không đổi)
  • PNJ Hà Nội: mua 143,6 triệu đồng (không đổi), bán 146,6 triệu đồng (không đổi)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán
SJC144,20147,20+0,50+0,50
DOJI Hà Nội142,50146,5000
DOJI TP.HCM142,50146,5000
BTMH143,00147,50+0,50+0,50
BTMC SJC143,70147,200+0,50
Phú Quý SJC143,70147,200+0,50
PNJ TP.HCM143,60146,6000
PNJ Hà Nội143,60146,6000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.

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              Cập nhật 09:17 sáng 20/06/2026: Giá vàng SJC và BTMH tăng 500 nghìn đồng/chỉ, DOJI và PNJ đi ngang
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