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Cập nhật 09:20 sáng 13/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1 triệu, Phú Qúy SJC giảm mua 800 nghìn đồng

Vũ Sơn13/07/2026 09:22

Cập nhật 09:20 sáng 13/07/2026: giá vàng hôm nay so với hôm qua đều giảm ở cả hai chiều; Phú Qúy SJC giảm mua 800 nghìn đồng, các dòng còn lại giảm 1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:20 sáng 13/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đều giảm ở cả chiều mua và bán. SJC, DOJI HN và DOJI SG có giá mua 145,900, giá bán 148,900, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng; trong khi Phú Qúy SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Các mức giá dưới đây được giữ theo số liệu trong bảng dữ liệu.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

  • SJC: mua 145,900, giảm 1 triệu đồng; bán 148,900, giảm 1 triệu đồng.
  • DOJI HN: mua 145,900, giảm 1 triệu đồng; bán 148,900, giảm 1 triệu đồng.
  • DOJI SG: mua 145,900, giảm 1 triệu đồng; bán 148,900, giảm 2 triệu đồng.
  • Phú Qúy SJC: mua 145,500, giảm 800 nghìn đồng; bán 148,900, giảm 1 triệu đồng.
  • BTMH, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 144,000, giảm 1 triệu đồng; bán 148,000, giảm 1 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC145,9001148,9001-1000K-1000K
DOJI HN145,9001148,9001-1000K-1000K
DOJI SG145,9001148,9001-1000K-1000K
BTMH144,0001148,0001-1000K-1000K
BTMC SJC144,0001148,9001-1000K-1000K
Phú Qúy SJC145,5008148,9001-800K-1000K
PNJ TP.HCM144,0001148,0001-1000K-1000K
PNJ Hà Nội144,0001148,0001-1000K-1000K

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.

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        Cập nhật 09:20 sáng 13/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1 triệu, Phú Qúy SJC giảm mua 800 nghìn đồng
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