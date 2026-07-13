Cập nhật 09:20 sáng 13/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1 triệu, Phú Qúy SJC giảm mua 800 nghìn đồng Cập nhật 09:20 sáng 13/07/2026: giá vàng hôm nay so với hôm qua đều giảm ở cả hai chiều; Phú Qúy SJC giảm mua 800 nghìn đồng, các dòng còn lại giảm 1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:20 sáng 13/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đều giảm ở cả chiều mua và bán. SJC, DOJI HN và DOJI SG có giá mua 145,900, giá bán 148,900, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng; trong khi Phú Qúy SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Các mức giá dưới đây được giữ theo số liệu trong bảng dữ liệu.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

SJC : mua 145,900, giảm 1 triệu đồng; bán 148,900, giảm 1 triệu đồng.

: mua 145,900, giảm 1 triệu đồng; bán 148,900, giảm 1 triệu đồng. DOJI HN : mua 145,900, giảm 1 triệu đồng; bán 148,900, giảm 1 triệu đồng.

: mua 145,900, giảm 1 triệu đồng; bán 148,900, giảm 1 triệu đồng. DOJI SG : mua 145,900, giảm 1 triệu đồng; bán 148,900, giảm 2 triệu đồng.

: mua 145,900, giảm 1 triệu đồng; bán 148,900, giảm 2 triệu đồng. Phú Qúy SJC : mua 145,500, giảm 800 nghìn đồng; bán 148,900, giảm 1 triệu đồng.

: mua 145,500, giảm 800 nghìn đồng; bán 148,900, giảm 1 triệu đồng. BTMH, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 144,000, giảm 1 triệu đồng; bán 148,000, giảm 1 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 145,9001 148,9001 -1000K -1000K DOJI HN 145,9001 148,9001 -1000K -1000K DOJI SG 145,9001 148,9001 -1000K -1000K BTMH 144,0001 148,0001 -1000K -1000K BTMC SJC 144,0001 148,9001 -1000K -1000K Phú Qúy SJC 145,5008 148,9001 -800K -1000K PNJ TP.HCM 144,0001 148,0001 -1000K -1000K PNJ Hà Nội 144,0001 148,0001 -1000K -1000K

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.