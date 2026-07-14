Về Báo Hà Tĩnh

Cập nhật 09:20 sáng 14/07/2026: Giá vàng giảm 1–2 triệu, riêng BTMH đi ngang so với hôm qua

Vũ Sơn14/07/2026 09:22

Cập nhật lúc 09:27 sáng 14/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua: SJC, DOJI và Phú Qúy SJC giảm 2, trong khi BTMH và BTMC SJC đi ngang theo bảng giá trong nước.

Cập nhật lúc 09:27 sáng 14/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức giảm từ 1 đến 2 theo bảng dữ liệu. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng có giá bán giảm 2; trong khi BTMH và BTMC SJC không thay đổi.

Ở nhóm PNJ, giá mua và giá bán tại TP.HCM và Hà Nội cùng giảm 1 so với hôm qua. Bảng dưới đây giữ nguyên cách thể hiện số liệu từ dữ liệu cung cấp.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:27 sáng

  • SJC, DOJI HN và DOJI SG: mua 144, bán 147; cùng giảm 2 ở cả hai chiều so với hôm qua.
  • Phú Qúy SJC: mua 143, bán 147; giá mua và giá bán cùng giảm 2.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 143, bán 146; cùng giảm 1 ở cả hai chiều.
  • BTMH: mua 143, bán 147; đi ngang ở cả hai chiều.
  • BTMC SJC: mua 143, bán 148; đi ngang ở cả hai chiều.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC144147-2-2
DOJI HN144147-2-2
DOJI SG144147-2-2
BTMH14314700
BTMC SJC14314800
Phú Qúy SJC143147-2-2
PNJ TP.HCM143146-1-1
PNJ Hà Nội143146-1-1

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Cập nhật 09:20 sáng 14/07/2026: Giá vàng giảm 1–2 triệu, riêng BTMH đi ngang so với hôm qua
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO