Cập nhật 09:20 sáng 14/07/2026: Giá vàng giảm 1–2 triệu, riêng BTMH đi ngang so với hôm qua Cập nhật lúc 09:27 sáng 14/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua: SJC, DOJI và Phú Qúy SJC giảm 2, trong khi BTMH và BTMC SJC đi ngang theo bảng giá trong nước.

Cập nhật lúc 09:27 sáng 14/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức giảm từ 1 đến 2 theo bảng dữ liệu. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng có giá bán giảm 2; trong khi BTMH và BTMC SJC không thay đổi.

Ở nhóm PNJ, giá mua và giá bán tại TP.HCM và Hà Nội cùng giảm 1 so với hôm qua. Bảng dưới đây giữ nguyên cách thể hiện số liệu từ dữ liệu cung cấp.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:27 sáng

SJC, DOJI HN và DOJI SG : mua 144, bán 147; cùng giảm 2 ở cả hai chiều so với hôm qua.

: mua 144, bán 147; cùng giảm 2 ở cả hai chiều so với hôm qua. Phú Qúy SJC : mua 143, bán 147; giá mua và giá bán cùng giảm 2.

: mua 143, bán 147; giá mua và giá bán cùng giảm 2. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : mua 143, bán 146; cùng giảm 1 ở cả hai chiều.

: mua 143, bán 146; cùng giảm 1 ở cả hai chiều. BTMH : mua 143, bán 147; đi ngang ở cả hai chiều.

: mua 143, bán 147; đi ngang ở cả hai chiều. BTMC SJC: mua 143, bán 148; đi ngang ở cả hai chiều.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144 147 -2 -2 DOJI HN 144 147 -2 -2 DOJI SG 144 147 -2 -2 BTMH 143 147 0 0 BTMC SJC 143 148 0 0 Phú Qúy SJC 143 147 -2 -2 PNJ TP.HCM 143 146 -1 -1 PNJ Hà Nội 143 146 -1 -1

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.