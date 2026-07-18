Cập nhật 09:20 sáng 18/07/2026: Vàng tăng tới gần 1 triệu đồng Lúc 09:20 sáng 18/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua tăng 300.000–1.000.000 đồng ở nhiều dòng; DOJI HN và DOJI SG giảm 133.750.000 đồng giá bán.

Cập nhật lúc 09:20 sáng 18/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức tăng từ 300.000 đến 1.000.000 đồng ở nhiều thương hiệu. SJC tăng 900.000 đồng ở cả giá mua và bán, trong khi DOJI HN và DOJI SG giảm 131.050.000 đồng giá mua và 133.750.000 đồng giá bán.

Phú Qúy SJC tăng 1.000.000 đồng ở giá mua và 900.000 đồng ở giá bán. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng tăng 1.000.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

SJC : giá mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; giá bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.

: giá mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; giá bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng. Phú Qúy SJC : giá mua 144.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; giá bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.

: giá mua 144.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; giá bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : giá mua 142.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; giá bán 146.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.

: giá mua 142.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; giá bán 146.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng. DOJI HN và DOJI SG: giá mua 14.450.000 đồng, giảm 131.050.000 đồng; giá bán 14.750.000 đồng, giảm 133.750.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144.500.000 147.500.000 +900.000 +900.000 DOJI HN 144.500.000 147.500.000 +900.000 +900.000 DOJI SG 144.500.000 147.500.000 +900.000 +900.000 BTMH 142.600.000 146.600.000 +300.000 +300.000 BTMC VRTL 142.600.000 146.600.000 +300.000 +300.000 BTMC SJC 142.600.000 147.500.000 +300.000 +900.000 Phú Qúy SJC 144.000.000 147.500.000 +1.000.000 +900.000 PNJ TP.HCM 142.500.000 146.500.000 +1.000.000 +1.000.000 PNJ Hà Nội 142.500.000 146.500.000 +1.000.000 +1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.