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Cập nhật 09:20 sáng 18/07/2026: Vàng tăng tới gần 1 triệu đồng

Vũ Sơn18/07/2026 09:22

Lúc 09:20 sáng 18/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua tăng 300.000–1.000.000 đồng ở nhiều dòng; DOJI HN và DOJI SG giảm 133.750.000 đồng giá bán.

Cập nhật lúc 09:20 sáng 18/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức tăng từ 300.000 đến 1.000.000 đồng ở nhiều thương hiệu. SJC tăng 900.000 đồng ở cả giá mua và bán, trong khi DOJI HN và DOJI SG giảm 131.050.000 đồng giá mua và 133.750.000 đồng giá bán.

Phú Qúy SJC tăng 1.000.000 đồng ở giá mua và 900.000 đồng ở giá bán. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng tăng 1.000.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

  • SJC: giá mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; giá bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
  • Phú Qúy SJC: giá mua 144.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; giá bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua 142.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; giá bán 146.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.
  • DOJI HN và DOJI SG: giá mua 14.450.000 đồng, giảm 131.050.000 đồng; giá bán 14.750.000 đồng, giảm 133.750.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC144.500.000147.500.000+900.000+900.000
DOJI HN144.500.000147.500.000+900.000+900.000
DOJI SG144.500.000147.500.000+900.000+900.000
BTMH142.600.000146.600.000+300.000+300.000
BTMC VRTL142.600.000146.600.000+300.000+300.000
BTMC SJC142.600.000147.500.000+300.000+900.000
Phú Qúy SJC144.000.000147.500.000+1.000.000+900.000
PNJ TP.HCM142.500.000146.500.000+1.000.000+1.000.000
PNJ Hà Nội142.500.000146.500.000+1.000.000+1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:20 sáng 18/07/2026: Vàng tăng tới gần 1 triệu đồng
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