Cập nhật 09:20 sáng 18/07/2026: Vàng tăng tới gần 1 triệu đồng
Lúc 09:20 sáng 18/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua tăng 300.000–1.000.000 đồng ở nhiều dòng; DOJI HN và DOJI SG giảm 133.750.000 đồng giá bán.
Cập nhật lúc 09:20 sáng 18/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức tăng từ 300.000 đến 1.000.000 đồng ở nhiều thương hiệu. SJC tăng 900.000 đồng ở cả giá mua và bán, trong khi DOJI HN và DOJI SG giảm 131.050.000 đồng giá mua và 133.750.000 đồng giá bán.
Phú Qúy SJC tăng 1.000.000 đồng ở giá mua và 900.000 đồng ở giá bán. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng tăng 1.000.000 đồng ở cả hai chiều.
Điểm nhanh lúc 09:20 sáng
- SJC: giá mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; giá bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
- Phú Qúy SJC: giá mua 144.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; giá bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua 142.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; giá bán 146.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.
- DOJI HN và DOJI SG: giá mua 14.450.000 đồng, giảm 131.050.000 đồng; giá bán 14.750.000 đồng, giảm 133.750.000 đồng.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|144.500.000
|147.500.000
|+900.000
|+900.000
|DOJI HN
|144.500.000
|147.500.000
|+900.000
|+900.000
|DOJI SG
|144.500.000
|147.500.000
|+900.000
|+900.000
|BTMH
|142.600.000
|146.600.000
|+300.000
|+300.000
|BTMC VRTL
|142.600.000
|146.600.000
|+300.000
|+300.000
|BTMC SJC
|142.600.000
|147.500.000
|+300.000
|+900.000
|Phú Qúy SJC
|144.000.000
|147.500.000
|+1.000.000
|+900.000
|PNJ TP.HCM
|142.500.000
|146.500.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|PNJ Hà Nội
|142.500.000
|146.500.000
|+1.000.000
|+1.000.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.