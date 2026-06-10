Cập nhật 09:00 sáng 06/10/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC giữ 143,5 triệu đồng/lượng Ghi nhận lúc 09:00 sáng 06/10/2026, giá vàng trong nước đi ngang so với hôm qua, SJC và DOJI tiếp tục duy trì mức giá bán ra 143,5 triệu đồng cho mỗi lượng.

Vào thời điểm 09:00 sáng 06/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định, không có biến động so với hôm qua. Các đơn vị kinh doanh kim hoàn lớn đồng loạt giữ nguyên biểu giá niêm yết ở cả hai chiều giao dịch mua vào và bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC và DOJI hiện đang neo mức bán ra phổ biến là 143.500.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động từ 139.300.000 đồng/lượng đến 140.500.000 đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng 06/10/2026

SJC : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI HN : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI SG : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ TP.HCM : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ Hà Nội: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 140.500.000 143.500.000 0 0 DOJI HN 140.500.000 143.500.000 0 0 DOJI SG 140.500.000 143.500.000 0 0 BTMH 139.300.000 143.300.000 0 0 BTMC VRTL 139.300.000 143.300.000 0 0 BTMC SJC 139.300.000 143.500.000 0 0 Phú Quý SJC 140.300.000 143.500.000 0 0 PNJ TP.HCM 140.300.000 143.300.000 0 0 PNJ Hà Nội 140.300.000 143.300.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.