Cập nhật 09:00 sáng 08/10/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC giữ mức 143 triệu đồng/lượng Ghi nhận lúc 09:00 sáng 08/10/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, SJC và DOJI giữ nguyên chiều bán ra ở mức 143.000.000 đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 08/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước đồng loạt duy trì trạng thái đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và PNJ không ghi nhận bất kỳ sự điều chỉnh giá nào trong phiên mở cửa sáng nay.

Hiện tại, giá vàng miếng SJC và hệ thống DOJI tiếp tục niêm yết ở mức 140.000.000 đồng/lượng mua vào và 143.000.000 đồng/lượng bán ra. Mức bán ra cao nhất trên thị trường thuộc về thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải với 143.200.000 đồng/lượng, trong khi PNJ ghi nhận mức bán ra thấp nhất ở 142.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00

SJC : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (0). BTMC Vàng Rồng Thăng Long : Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (0). BTMC SJC : Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0). Phú Quý SJC : Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.500.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua (VNĐ) +/- Bán (VNĐ) SJC 140.000.000 143.000.000 0 0 DOJI HN 140.000.000 143.000.000 0 0 DOJI SG 140.000.000 143.000.000 0 0 BTMH 139.200.000 143.200.000 0 0 BTMC VRTL 139.200.000 143.200.000 0 0 BTMC SJC 139.200.000 143.000.000 0 0 Phú Qúy SJC 139.500.000 143.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 139.500.000 142.500.000 0 0 PNJ Hà Nội 139.500.000 142.500.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.