Cập nhật 09:00 sáng 11/10/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC giữ mức 144,8 triệu đồng/lượng Lúc 09:00 sáng 11/10/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, SJC và DOJI tiếp tục duy trì mức giá bán ra 144,80 triệu đồng mỗi lượng.

Ghi nhận vào thời điểm 09:00 sáng ngày 11/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định, giá niêm yết tại các hệ thống kinh doanh lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Các đơn vị lớn như SJC và DOJI tiếp tục neo giá bán ra ở mức 144.800.000 đồng/lượng và giá mua vào ở ngưỡng 141.800.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

SJC : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). PNJ TP.HCM & PNJ Hà Nội : Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). BTMC SJC : Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). BTMH : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). BTMC VRTL: Mua vào 139.600.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng/lượng) Bán hôm nay (đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 141.800.000 144.800.000 0 0 DOJI HN 141.800.000 144.800.000 0 0 DOJI SG 141.800.000 144.800.000 0 0 BTMH 139.800.000 143.800.000 0 0 BTMC VRTL 139.600.000 143.600.000 0 0 BTMC SJC 141.000.000 144.800.000 0 0 Phú Quý SJC 141.000.000 144.800.000 0 0 PNJ TP.HCM 141.300.000 144.300.000 0 0 PNJ Hà Nội 141.300.000 144.300.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.