Cập nhật 09:00 sáng 30/06/2026: Giá vàng giảm 2 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang Cập nhật lúc 09:00 sáng 30/06/2026: Hầu hết các thương hiệu vàng giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua, riêng BTMC SJC giữ nguyên mức mua 143,5 – bán 148 triệu đồng.

Lúc 09:00 sáng ngày 30/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm phổ biến 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ đều điều chỉnh về cùng mức, trong khi BTMC SJC là đơn vị duy nhất giữ nguyên giá.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng 30/06/2026

SJC : mua 143 triệu đồng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng (−2 triệu)

: mua 143 triệu đồng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng (−2 triệu) DOJI Hà Nội : mua 143 triệu đồng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng (−2 triệu)

: mua 143 triệu đồng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng (−2 triệu) DOJI TP.HCM : mua 143 triệu đồng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng (−2 triệu)

: mua 143 triệu đồng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng (−2 triệu) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 141,8 triệu đồng (−2 triệu), bán 145,8 triệu đồng (−2 triệu)

: mua 141,8 triệu đồng (−2 triệu), bán 145,8 triệu đồng (−2 triệu) BTMC SJC : mua 143,5 triệu đồng (không đổi), bán 148 triệu đồng (không đổi)

: mua 143,5 triệu đồng (không đổi), bán 148 triệu đồng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 143 triệu đồng (−1,8 triệu), bán 146 triệu đồng (−2 triệu)

: mua 143 triệu đồng (−1,8 triệu), bán 146 triệu đồng (−2 triệu) PNJ TP.HCM : mua 143 triệu đồng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng (−2 triệu)

: mua 143 triệu đồng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng (−2 triệu) PNJ Hà Nội: mua 143 triệu đồng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng (−2 triệu)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/− Mua +/− Bán SJC 143 146 −2 −2 DOJI Hà Nội 143 146 −2 −2 DOJI TP.HCM 143 146 −2 −2 Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 141,8 145,8 −2 −2 BTMC SJC 143,5 148 0 0 Phú Quý SJC 143 146 −1,8 −2 PNJ TP.HCM 143 146 −2 −2 PNJ Hà Nội 143 146 −2 −2

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.