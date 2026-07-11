Cập nhật 09:01 sáng 11/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên mức niêm yết Lúc 9h01 sáng 11/07/2026, giá vàng trong nước không đổi so với hôm qua ở tất cả thương hiệu, dao động 145-150 triệu đồng/lượng tùy loại.

Lúc 9h01 sáng ngày 11/07/2026, giá vàng trong nước đứng yên so với hôm qua ở toàn bộ các thương hiệu được khảo sát. Không ghi nhận biến động tăng hay giảm ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

Vàng SJC hiện giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng (mua) và 149,9 triệu đồng/lượng (bán), giữ nguyên so với phiên trước. Các thương hiệu khác như DOJI, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải cũng không thay đổi giá.

Điểm nhanh lúc 9h01 sáng

SJC : mua 146,9 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 146,9 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI HN : mua 146,9 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 146,9 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI SG : mua 146,9 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 146,9 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi) BTMH : mua 145 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149 triệu đồng/lượng (không đổi) BTMC SJC : mua 145 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 146,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 146,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ TP.HCM : mua 145,7 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,2 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145,7 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,2 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ Hà Nội: mua 145,7 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,2 triệu đồng/lượng (không đổi)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 146,9 149,9 0 0 DOJI HN 146,9 149,9 0 0 DOJI SG 146,9 149,9 0 0 BTMH 145 149 0 0 BTMC SJC 145 149,9 0 0 Phú Quý SJC 146,3 149,9 0 0 PNJ TP.HCM 145,7 149,2 0 0 PNJ Hà Nội 145,7 149,2 0 0

Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.