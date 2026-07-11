Về Báo Hà Tĩnh

Cập nhật 09:01 sáng 11/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên mức niêm yết

Vũ Sơn11/07/2026 08:59

Lúc 9h01 sáng 11/07/2026, giá vàng trong nước không đổi so với hôm qua ở tất cả thương hiệu, dao động 145-150 triệu đồng/lượng tùy loại.

Lúc 9h01 sáng ngày 11/07/2026, giá vàng trong nước đứng yên so với hôm qua ở toàn bộ các thương hiệu được khảo sát. Không ghi nhận biến động tăng hay giảm ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

Vàng SJC hiện giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng (mua) và 149,9 triệu đồng/lượng (bán), giữ nguyên so với phiên trước. Các thương hiệu khác như DOJI, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải cũng không thay đổi giá.

Điểm nhanh lúc 9h01 sáng

  • SJC: mua 146,9 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • DOJI HN: mua 146,9 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • DOJI SG: mua 146,9 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • BTMH: mua 145 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • BTMC SJC: mua 145 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • Phú Quý SJC: mua 146,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,9 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • PNJ TP.HCM: mua 145,7 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,2 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • PNJ Hà Nội: mua 145,7 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,2 triệu đồng/lượng (không đổi)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng/lượng)Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
SJC146,9149,900
DOJI HN146,9149,900
DOJI SG146,9149,900
BTMH14514900
BTMC SJC145149,900
Phú Quý SJC146,3149,900
PNJ TP.HCM145,7149,200
PNJ Hà Nội145,7149,200
Giá vàng hôm nay không đổi lúc 9h01 sáng 11/07/2026
Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Cập nhật 09:01 sáng 11/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên mức niêm yết
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO