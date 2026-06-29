Cập nhật 09:01 sáng 29/06/2026: Giá vàng giảm khoảng 500 nghìn đồng, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang
Sáng 29/06/2026 lúc 09:01, giá vàng SJC, BTMH, Phú Quý SJC và PNJ giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua; DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC giữ nguyên.
Cập nhật lúc 09:01 sáng ngày 29/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động không đồng đều giữa các thương hiệu. Nhiều đơn vị điều chỉnh giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng cả chiều mua lẫn chiều bán so với hôm qua, trong khi một số thương hiệu giữ nguyên mức giá.
Điểm nhanh lúc 09:01
- SJC: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)
- DOJI Hà Nội: mua 145,5 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi)
- DOJI TP.HCM: mua 145,5 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi)
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 143,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 147,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu)
- BTMC SJC: mua 144,3 triệu đồng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng (không đổi)
- Phú Quý SJC: mua 144,8005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)
- PNJ TP.HCM: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)
- PNJ Hà Nội: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995 triệu)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
Đơn vị: triệu đồng/lượng
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/− Mua
|+/− Bán
|SJC
|145,0005
|148,0005
|−0,4995
|−0,4995
|DOJI Hà Nội
|145,5
|148,5
|0
|0
|DOJI TP.HCM
|145,5
|148,5
|0
|0
|BTMH
|143,8005
|147,8005
|−0,4995
|−0,4995
|BTMC SJC
|144,3
|148,5
|0
|0
|Phú Quý SJC
|144,8005
|148,0005
|−0,4995
|−0,4995
|PNJ TP.HCM
|145,0005
|148,0005
|−0,4995
|−0,4995
|PNJ Hà Nội
|145,0005
|148,0005
|−0,4995
|−0,4995
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.