Cập nhật 09:02 sáng 02/07/2026: Giá vàng tăng 2–2,4 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang Sáng 02/07/2026, hầu hết các thương hiệu vàng lớn tăng từ 2 đến 2,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng BTMC SJC giữ nguyên giá mua và bán.

Cập nhật lúc 09:02 sáng ngày 02/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tăng ở hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. Giá bán vàng SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ phổ biến ở mức 148 triệu đồng/lượng, tăng 2–2,4 triệu đồng so với phiên trước. Riêng BTMC SJC không thay đổi, giữ nguyên mức mua 142,5 triệu đồng và bán 146,4 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:02

SJC : mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)

: mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu) DOJI Hà Nội : mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)

: mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu) DOJI TP.HCM : mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)

: mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 144,2 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,2 triệu đồng (+2 triệu)

: mua 144,2 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,2 triệu đồng (+2 triệu) BTMC SJC : mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,4 triệu đồng (không đổi)

: mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,4 triệu đồng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 145 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)

: mua 145 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu) PNJ TP.HCM : mua 145,4 triệu đồng (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2,4 triệu)

: mua 145,4 triệu đồng (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2,4 triệu) PNJ Hà Nội: mua 145,4 triệu đồng (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2,4 triệu)

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 145,4 148,4 +2 +2 DOJI Hà Nội 145,4 148,4 +2 +2 DOJI TP.HCM 145,4 148,4 +2 +2 Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 144,2 148,2 +2 +2 BTMC SJC 142,5 146,4 0 0 Phú Quý SJC 145,0 148,4 +2 +2 PNJ TP.HCM 145,4 148,4 +2,4 +2,4 PNJ Hà Nội 145,4 148,4 +2,4 +2,4

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.