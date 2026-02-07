Cập nhật 09:02 sáng 02/07/2026: Giá vàng tăng 2–2,4 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang
Sáng 02/07/2026, hầu hết các thương hiệu vàng lớn tăng từ 2 đến 2,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng BTMC SJC giữ nguyên giá mua và bán.
Cập nhật lúc 09:02 sáng ngày 02/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tăng ở hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. Giá bán vàng SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ phổ biến ở mức 148 triệu đồng/lượng, tăng 2–2,4 triệu đồng so với phiên trước. Riêng BTMC SJC không thay đổi, giữ nguyên mức mua 142,5 triệu đồng và bán 146,4 triệu đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:02
- SJC: mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)
- DOJI Hà Nội: mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)
- DOJI TP.HCM: mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 144,2 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,2 triệu đồng (+2 triệu)
- BTMC SJC: mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,4 triệu đồng (không đổi)
- Phú Quý SJC: mua 145 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)
- PNJ TP.HCM: mua 145,4 triệu đồng (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2,4 triệu)
- PNJ Hà Nội: mua 145,4 triệu đồng (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2,4 triệu)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|145,4
|148,4
|+2
|+2
|DOJI Hà Nội
|145,4
|148,4
|+2
|+2
|DOJI TP.HCM
|145,4
|148,4
|+2
|+2
|Bảo Tín Minh Châu (BTMH)
|144,2
|148,2
|+2
|+2
|BTMC SJC
|142,5
|146,4
|0
|0
|Phú Quý SJC
|145,0
|148,4
|+2
|+2
|PNJ TP.HCM
|145,4
|148,4
|+2,4
|+2,4
|PNJ Hà Nội
|145,4
|148,4
|+2,4
|+2,4
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)