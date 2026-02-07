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Cập nhật 09:02 sáng 02/07/2026: Giá vàng tăng 2–2,4 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang

Vũ Sơn02/07/2026 08:59

Sáng 02/07/2026, hầu hết các thương hiệu vàng lớn tăng từ 2 đến 2,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng BTMC SJC giữ nguyên giá mua và bán.

Cập nhật lúc 09:02 sáng ngày 02/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tăng ở hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. Giá bán vàng SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ phổ biến ở mức 148 triệu đồng/lượng, tăng 2–2,4 triệu đồng so với phiên trước. Riêng BTMC SJC không thay đổi, giữ nguyên mức mua 142,5 triệu đồng và bán 146,4 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:02

  • SJC: mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)
  • DOJI Hà Nội: mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)
  • DOJI TP.HCM: mua 145,4 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 144,2 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,2 triệu đồng (+2 triệu)
  • BTMC SJC: mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,4 triệu đồng (không đổi)
  • Phú Quý SJC: mua 145 triệu đồng (+2 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2 triệu)
  • PNJ TP.HCM: mua 145,4 triệu đồng (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2,4 triệu)
  • PNJ Hà Nội: mua 145,4 triệu đồng (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu đồng (+2,4 triệu)
Giá vàng hôm nay 02/07/2026
Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán
SJC 145,4 148,4 +2 +2
DOJI Hà Nội 145,4 148,4 +2 +2
DOJI TP.HCM 145,4 148,4 +2 +2
Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 144,2 148,2 +2 +2
BTMC SJC 142,5 146,4 0 0
Phú Quý SJC 145,0 148,4 +2 +2
PNJ TP.HCM 145,4 148,4 +2,4 +2,4
PNJ Hà Nội 145,4 148,4 +2,4 +2,4

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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              Cập nhật 09:02 sáng 02/07/2026: Giá vàng tăng 2–2,4 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang
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